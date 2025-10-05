Inicio / Forestal / Xornada en Xinzo de Limia sobre prevención de accidentes no uso da motoserra e da rozadoira

Xornada en Xinzo de Limia sobre prevención de accidentes no uso da motoserra e da rozadoira

O Sindicato Labrego Galego (SLG) organiza para o vindeiro 28 de outubro en Xinzo de Limia unha xornada de formación gratuíta sobre prevención de riscos laborais no uso da motoserra e da rozadoira. Esta xornada está organizada polo Sindicato Labrego Galego, coa financiación da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

– Lugar de realización: Local do SLG de Xinzo
(Rúa San Sebastián, 16, baixo- 32630, Xinzo de Limia)

– Horario do curso: de 10h a 15h

Datos de información e contacto:
xinzo@sindicatolabrego.gal
988 462 547

