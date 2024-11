Xornada en Vigo sobre alimentos e bebidas de base vexetal

O vindeiro martes, 5 de novembro, celebrarase en Vigo unha xornada técnica sobre “Alimentos e bebidas de base vexetal: Perspectivas e regulación”.

A xornada, organizada en colaboración coa Unión de Consumidores de Galicia e Conxemar, e que será inaugurada polo Conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración da Xunta de Galicia, abordará a situación actual dos alimentos e bebidas de base vexetal, e o amplo debate ou diferentes reivindicacións sobre se é ou non necesario abordar unha regulación propia para este tipo de alimentos.

Desde o ámbito académico, abordarase o mercado actual deste tipo de alimentos, en especial a súa evolución en España e Europa así como aspectos relevantes sobre o seu proceso de comercialización.

Consumidores, administración, investigadores e representantes do sector industrial, da cadea mar industria, da distribución e do propio sector de alimentos de base vexetal analizarán esta cuestión, de máxima actualidade tras coñecerse o recente pronunciamento o Tribunal de Xustiza da Unión Europea en o asunto C438/23 ou a proposición non de lei presentada por o grupo parlamentario socialista no Congreso.

Podes consultar aquí o PROGRAMA da xornada no que participa a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN), a Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña, o Clúster Alimentario de Galicia, UCGAL, CONXEMAR, a Fundación CETMAR, Calabizo, Frinsa e Carrefour.

A actividade conta con o patrocinio da Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar. Pódese realizar aquí a inscrición.