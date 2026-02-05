Inicio / Agroalimentación / Xornada en Santiago sobre “A fiscalidade dos alimentos: Retos e realidade no sector primario”

Xornada en Santiago sobre “A fiscalidade dos alimentos: Retos e realidade no sector primario”

A Unión de Consumidores de Galicia organiza un debate con expertos e representantes do sector sobre impostos nos alimentos, aranceis e incentivos para un consumo saudable.

A Unión de Consumidores de Galicia, en colaboración co Consello Económico e Social de e Galicia, dentro da programación anual de actividades divulgativas, desenvolverá unha xornada sobre “A Fiscalidade nos alimentos: retos e realidade no sector primario”.

O xoves 12 de febreiro, dende as 10.30 da mañá, no Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela, expertos en fiscalidade, e representantes da cadea alimentaria, debaterán sobre o custo dos alimentos e a utilización de ferramentas fiscais para fomentar o consumo de determinados produtos, que se consideran saudables e evitar o doutros que serían máis prexudiciais para a saúde pública.

Así mesmo, analizarase o impacto que campañas como a redución do iva tivo en determinados alimentos. E por suposto, falarase de aranceis, que sen dúbida son a máis recente ferramenta fiscal que pode afectar o consumo.

Para asistir a este foro debes inscribirte de forma gratuíta no formulario para control de aforo.

Podes consultar o programa completo aquí:
Programa XORNADA A FISCALIDADE DOS ALIMENTOS RETOS E REALIDADE NO SECTOR PRIMARIO

Xornada A FISCALIDADE DOS ALIMENTOS RETOS E REALIDADE NO SECTOR PRIMARIO

 

