Xornada en Mondariz sobre servizos ecosistémicos do monte

A Asociación Forestal de Galicia programou para este xoves 25 de setembro ás 18 horas unha xornada sobre servizos ecosistémicos no monte. A actividade desenvolverase no concello de Mondariz, no Centro cultural de Mouriscados, no marco das actividades formativas programadas arredor do Monte Demostrativo de Mouriscados.
A xornada abordará a potencialidade de certificar os servizos ecosistémicos do monte, tales como conservación da biodiversidade, servizos recreativos ou conservación do solo e protección de concas hidrográficas. Así, aqueles montes que asumen unha serie de compromisos ambientais, sometidos a auditorías, poden lograr unha certificación de servizos ecosistémicos, coa que teñen a oportunidade de captar recursos para apoiar a súa xestión.
O programa da sesión será o seguinte:
– Servizos ecosistémicos. Que son, potencialidades e diversificación dos produtos que ofrecen os montes. Xosé Covelo, enxeñeiro de Montes.
– Metodoloxías de inventariado de fauna e recursos hídricos. Alba Cabaleiro, estudante de Bioloxía na USC.
– Exemplos de servizos ecosistémicos certificados. Oportunidades de finanzamento. Xosé Covelo, enxeñeiro de Montes.
Esta actividade é gratuíta e terá lugar xoves 25 de setembro ás 18:00 horas no Centro Cultural de Mouriscados (Mondariz).
Todas aquelas persoas interesadas en asistir deberán poñerse en contacto previo coa oficina da AFG en Santiago (teléfonos 981 564 011 e 618 752 214, correo electrónico: afg@asociacionforestal.org).