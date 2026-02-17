Inicio / Carne / Xornada en Friol sobre prácticas para mellorar o pastoreo



Xornada en Friol sobre prácticas para mellorar o pastoreo

fleckvieh monterroso paisaxe pastoreo 2O vindeiro 23 de febreiro celebrarase no concello lugués de Friol unha xornada sobre sobre prácticas para mellorar o pastoreo, na que se abordarán, entre outras, técnicas para lograr o maximo rendemento do pastoreo ou controlar o crecemento de especies prexudiciais en pastizais.

A actividade etá organizada pola Asociación para a Desintensificación do Agro (AEDA) e conta coa colaboración da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Información e inscrición: https://forms.gle/TJoWhw8pXMnnHmSs9

Velaquí o programa:

XORNADA AEDA FRIOL PASTOREO

