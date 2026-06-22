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Xornada “Dende Ourense, pensando no viño”, o vindeiro 4 de xullo

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O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense organiza as Xornadas do Viño 2026, que se celebrarán o vindeiro 4 de xullo no Salón de Actos do Arquivo Provincial de Ourense.

Baixo o lema “Dende Ourense Pensando no Viño”, esta xornada pretende constituír un espazo de encontro, reflexión e intercambio de coñecemento arredor dos principais retos e oportunidades da vitivinicultura galega, contando coa participación de recoñecidos profesionais do sector, investigadores e representantes das Denominacións de Orixe de Galicia.

A asistencia é gratuíta, mais o aforo está limitado a 120 persoas, polo que é imprescindible reservar praza a través dos seguintes medios: colegio@agricolasourense.com ou no teléfono 722 242 417 (WhatsApp).

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