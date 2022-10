Santiago acolle o próximo xoves 3 de novembro unha xornada de rehabilitación en madeira organizada polo Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia. Baixo o nome ‘Más Madera’, o evento pretende ser un punto de encontro entre profesionais da arquitectura, o deseño, industria, Universidade e Centros Tecnolóxicos onde debater as posibilidades que ofrece a rehabilitación en madeira e mostrar diferentes solucións técnicas con este material.

A rehabilitación converteuse nunha das solucións á crise sufrida polo sector da construción. O interese crecente, tanto de promotores como de clientes por esta disciplina tradúcese en novas iniciativas de construción en madeira. A posta en marcha do centro de produción de madeira contralaminada (CLT) que opera en Galicia é un claro exemplo desta aliñación entre oferta e demanda, segundo sinala o Clúster.

O programa da xornada inclúe ponencias, debates e este ano recupérase a visita guiada a unha obra referente en rehabilitación, tras non poder realizarse na anterior edición por mor da Covid.

Programa

O evento desenvolverase no Hotel Palacio del Carmen (rúa Oblatas s/n), en Santiago.

10:00 h – Olladas dende a obra

Jorge Salgado, Salgado Cortizas Arquitecto

10:45 h – Inspección e diagnóstico de estruturas de madeira

Pablo Alonso, MADEiRA Arquitectura

11:30 h – Pausa café-

12:00 h – Construír con madeira, sostible ou eficiente

Leonardo Llamas, Edifico Arquitectur

12:45 h – MESA DE DEBATE: Retos da rehabilitación en madeira

Os relatores das Xornadas: Jorge Salgado, Pablo Alonso e Leonardo Llamas

Mario Carballo, xerente de Maderas Besteiro

Pablo Prada, xerente de Maderas Rubén

Modera: Idoia Camiruaga, arquitecta da Oficina Técnica do Consorcio de Santiago.

16 h. – Visita á intervención rehabilitadora da ala sur de San Domingos de Bonaval.

Guiados por Idoia Camiruaga e Ramón Fernández Hermida, autores do proxecto e arquitectos da Oficina Técnica do Consorcio de Santiago. Faranse grupos de 20 persoas para realizar a visita, con hora asignada.

Punto de encontro: Porta de acceso do Museo do Pobo Galego. Prégase puntualidade segundo a hora asignada.