Xornada de formación este mércores en Xinzo de Limia sobre a normativa de nutrición sostible en solos agrarios

A Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (Adegal) organiza unha xornada informativa sobre o novo Real Decreto 1051/2022 de 27 de decembro, polo cal se establecen as normas para a nutrición sostible nos solos agrarios. Terá lugar o vindeiro mércores 29 deste mes no salón de actos da Casa da Cultura de Xinzo de Limia, ás 18.00h.

Neste evento intervirá a Xefa de Servizode Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural en Ourense, Encarna Rodríguez Soto, e o Xefe do Servizo de Sanidade e Produción Vexetal da Consellería do Medio Rural en Santiago de Compostela, Víctor Novo Vázquez.