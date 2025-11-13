Inicio / Apicultura / Xornada apícola este sábado en Ourense sobre uso correcto do ácido oxálico contra a varroa e calendario técnico do apicultor

Xornada apícola este sábado en Ourense sobre uso correcto do ácido oxálico contra a varroa e calendario técnico do apicultor

A Agrupación Apícola de Galicia organiza para este sábado, 15 de novembro, unha xornada apícola na súa sede en Barbadás (Ourense), unha actividade que se insire no Grupo Operativo APICONECTA.

A formación comezará ás 10:30 horas cunha charla sobre “Planificar para producir: O calendario técnico do apicultor”, a cargo dun técnico da Agrupación Apícola.

E ás 11:45 horas comezará unha conferencia sobre “Uso correcto do ácido oxálico contra a varroa”, a cargo de Antonio Nanetti, do Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, de Boloña (Italia).

As persoas interesadas en asistir deben chamar ao 646 78 82 15

