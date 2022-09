A xestión do gando na parroquia de Boimente: 250 eguas e 250 vacas para 1.000 hectáreas de monte comunal

No ano 1984 os veciños da parroquia de Boimente, en Viveiro, solicitaron unha axuda para a reparación do Curro de Candaoso, onde cada primeiro domingo de xullo se celebra unha das tres rapas das bestas que aínda quedan na comarca da Mariña.

Aquela actuación foi o punto de partida para a recuperación dos usos gandeiros tradicionais do monte. “Ofrecéronnos participar no programa de mellora de pastos en comunidades de montes e foi cando fixemos a sementeira das pradeiras”, explica Antonio Yáñez Rúa, un dos sete gandeiros que quedan na parroquia e membro da xunta directiva da CMVMC Buio e Lerín.

É unha das máis grandes desta zona da Mariña, con 1.002 hectáreas. Delas, 300 son prados e 681 manteñen uso mixto forestal e gandeiro (100 hectáreas son de fraga e 581 de piñeiral pastoreado).

Os piñeiros están en retroceso e temos problemas cos eucaliptos pola competencia que exercen sobre os pastos para o gando

Esta zona da costa norte galega está orientada ao Cantábrico, o que fai que os montes de Boimente sexan moi batidos polos ventos do nordés. De feito, en terreos da comunidade de montes hai instalado un parque eólico con 9 aeroxeradores.

A labor do gando na implantación das pradeiras

Como é habitual en amplas zonas da serra do Xistral, os solos nesta zona son de turba e 21 das hectáreas do monte comunal están ocupadas por unha mina de turba. Por esta composición do terreo, os solos son moi ácidos e con baixa fertilidade inicial.

Este feito condicionou a sementeira inicial das pradeiras no outono de 1984. A vexetación existente, de carácter acidófilo, estaba formada por sedio (agrostis curtisii) como vexetación dominante e diferentes especies de brixo, uz e toxo.

Os solos son de turba, moi ácidos e con baixa fertilidade inicial

Fíxose un desbroce inicial e logo un gradeo de discos, con algunha queima superficial, con certo perigo por tratarse de solos turbosos onde se corre o risco de que o terreo arda durante meses.

Entre as tarefas que a comunidade debe facer neste momento está a corrección da acidez do solo. “Temos que encalar de maneira moderada, porque tratándose de solos de turba e ao ter pouco aluminio, as necesidades de cal son menores que noutro tipo de chans”, explica Antonio.

No primeiro proxecto actuouse sobre unas 200 hectáreas e nunha segunda fase sobre as 100 restantes. Levouse a cabo un encalado con 4.000 kg/ha de caliza moída e abonouse o terreo con 600 kg/ha de 8-24-16. Para a fertilización do ano seguinte aplicouse un abono complexo 15/15/15 cunha dose de 400kg/ha.

“Ao principio, nos primeiros anos, careciamos practicamente de gando e por mor da baixa carga de animais as pradeiras fóronse degradando e volvendo estar dominadas polo sedio, pero na medida en que fomos aumentando o número de animais e realizando rotacións no pastoreo, os pastos fóronse recuperando”, explica Antonio.

Os pastos baixo arborado foron feitos polo gando ao longo destes 38 anos

Nos 38 anos que levan feitas, as pradeiras nunca foron renovadas. Mantéñense produtivas e en bo estado grazas á presenza do gando, que se encargou de esparexer as sementes do raigrás e o trevo branco cara outras zonas, como por exemplo baixo os piñeirais, que hoxe en día teñen tamén aproveitamento gandeiro. “A zona arbolada tamén encampiza e produce pasto porque son os propios animais os que se encargan de extender a pradeira cara a zona forestal”, asegura.

A comunidade de Boimente participa, xunto a outras 10 dos concellos de Xove, Ourol, Muras, O Valadouro e Abadín, coas que comparte os montes da Serra do Xistral, no proxecto europeo Life on common Land, que estuda precisamente os beneficios do gando no coidado do territorio.

Vacas e cabalos

Nos montes de Boimente hai vacas e cabalos. “As eguas son da comunidade de montes e as vacas xestiónanse individualmente”, explica Antonio. A comunidade é propietaria de 250 eguas e as súas crías. “As eguas son esenciais para manter o mato controlado e a calidade do pasto e evítannos ter que facer desbroces”, conta.

As vacas, sen embargo, son de propiedade individual. “En Boimente quedamos 7 gandeiros activos, cun total de 250 vacas no monte veciñal. As prazas son de 20 vacas, pero hai quen cede prazas”, di.

A carga gandeira sitúase en 0,6 UGM por hectárea e a superficie está dividida en 7 parcelas

Con todo, unha das cláusulas establecidas é que cedente e cesionario teñen que vivir na parroquia. “Non se poden ceder a gandeiros de fóra da comunidade, especialmente polo control sanitario”, detalla Antonio.

A carga gandeira sitúase en 0,6 UGM por hectárea, axeitada ao potencial do monte e ás necesidades dos comuneiros. As 300 hectáreas están divididas en 7 parcelas. “Comezamos con 3 parcelas pero reducimos superficie para ter o monte máis controlado”, argumenta.

Os beneficios do arborado para o gando

Tanto os cabalos como as vacas están todo o ano fóra, agás por enfermidade ou cesárea. “O piñeiral é un bo protector para os animais nos días máis duros do inverno porque a sensación de frío no monte é moi elevada por culpa da néboa”, conta. Pero a maioría dos piñeiros son vellos e é necesario proceder á súa substitución para garantir abrigo nos vindeiros anos.

É unha zona batida polos ventos do nordés e cunha sensación térmica baixa

A Comunidade de Boimente conta cun plan de ordenación e xestión do monte que se atopa nestes momentos á espera de aprobación por parte da Consellería do Medio Rural para poder iniciar os traballos de corta e repoboación.