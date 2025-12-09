Xarvio® Field Manager, o presente da dixitalización no viñedo

Cambados foi o lugar elixido por BASF para marcar un fito na viticultura de precisión e presentar a súa nova versión da aplicación para o sector. No marco da xornada “Viticultura dixital: o noso presente e futuro”, a compañía presentou oficialmente Xarvio® Field Manager para Viña, unha versión que promete transformar a xestión do cultivo, ofrecendo unha visión de 360 graos sobre o estado e as necesidades do viñedo.
España é o primeiro país da Unión Europea no que se presentou este sistema, adiantándose mesmo a Francia e consolidándoo como a punta de lanza da innovación dixital na viticultura.
O acto inaugural foi levado a cabo por Patricio Fitz-Simon, director da División de Solucións Agrícolas de BASF, quen se centrou en enmarcar a ferramenta dentro dun contexto de retos globais. “Nun mundo onde a presión ambiental é crecente e as marxes de rendibilidade son cada vez máis axustadas, o manexo intelixente dos datos e a optimización dos recursos non son só vantaxes, senón requisitos fundamentais para garantir a viabilidade e a sustentabilidade dos cultivos”, destacou.
A ferramenta conta cun robusto motor analítico que a sustenta, produto dunha fusión estratéxica
Desde BASF, cren que a tecnoloxía pode ser o mellor aliado da agricultura e baixo esta premisa, lanzaron xarvio® Field Manager co propósito fundamental de responder ás necesidades reais do campo e revolucionar a xestión do viñedo. A plataforma foi deseñada para permitir aos viticultores racionalizar os tratamentos para o control de enfermidades graves —como o mildiu, que afectou significativamente á viña este ano—, optimizar o desenvolvemento das plantas, reducir o impacto ambiental e, un factor crítico, aforrar tempo e recursos nas operacións diarias.
A fusión de xarvio® e Hort@
Un dos piares máis importantes da nova versión foi debullado durante a presentación a cargo de Elisa González, responsable de Agronomía Dixital en Hort@. “A potencia de xarvio® Field Manager para viña non reside só na súa nova e máis amigable interface, senón no robusto motor analítico que a sustenta, produto dunha fusión estratéxica”, destacou no inicio da súa intervención.
González explicou que, aínda que a plataforma incorpora a ergonomía de xarvio®, recolle a experiencia de Hort@, unha spin-off da Università Cattolica do Sacro Cuore, adquirida por BASF en 2022. O resultado desta integración é o DSS para viña máis utilizado na Unión Europea, con presenza activa en países como Italia, España, Francia e Portugal. Os seus modelos, cualificados como precisos, flexibles e robustos, ofrecen unha cobertura extensísima, abarcando as principais ameazas do cultivo.
Detalles de xarvio® Field Manager
O sistema modela e predí o risco das catro enfermidades máis destrutivas: Mildiu, Oídio, Botrytis e Black-rot (Guignardia bidwellii). Ademais dos modelos de eficacia funxicida, a plataforma inclúe o seguimento e modelización de pragas críticas: Lobesia (L. botrana); Escafoideos (Scaphoideus titanus), de crucial importancia como vector da Flavescencia Dourada; Planococcus (P. ficus) e Cryptoblabes (C. gnidiella).
A ferramenta ofrece unha visión 360° do viñedo. Isto significa que “non se limita a predicir o risco climático, senón que ten en conta as características específicas de cada parcela, incluíndo a tipoloxía de plantación, a exposición solar e as particularidades do chan”.
Entre as súas funcionalidades chave, inclúense: modelos fenolóxicos, a elaboración dun plan de fertilización, o cálculo do balance hídrico, a previsión climática e a dispoñibilidade da presión histórica da enfermidade para máis de 120 variedades de uva. Toda esta información tradúcese en mapas de risco, reportes, alertas e un rexistro fitosanitario dixital que garante a rastrexabilidade.
A plataforma lanzouse en dúas modalidades para adaptarse ás distintas necesidades do produtor: Versión PRO e versión GO. A PRO ten unha opción detallada, que ofrece acceso aos modelos de protección exclusivos e a todas as funcionalidades avanzadas, mentres a GO é unha versión sintética, máis sinxela e rápida, ideal para unha visión global.
Ambas as versións son facilmente accesibles tanto desde o ordenador como mediante aplicación móbil, “isto é unha novidade xa que permite un maior manexo”. Así mesmo, a profesional detallou algunhas das gráficas que poden ver cando entran, como é a información das diferentes parcelas, cunha información sintética a primeira ollada. Unha vez dentro delas, pódese ver xa máis detallado todo o que está a pasar ou pode pasar nas devanditas parcelas.
Exemplos de dixitalización
O verdadeiro valor de xarvio® Field Manager para viña púxose de manifesto na mesa redonda con usuarios e expertos, na que participaron Gonzalo González, director comercial en Comercial Fitoagraria SL; Susana Gulín, técnica de viticultura de Viñedos Altos de Torona, e Sara Buceta, responsable de Xestión de Viñedos en Martín Códax, ademais estivo moderada por José Ramón Gallego, responsable de vendas en Área Norte-Centro en BASF. Todos eles compartiron como foi o proceso de implantación das novas tecnoloxías e como ven o futuro do sector en canto á adaptación aos cambios.
Susana empezou destacando que o tiro vai por anticiparse á toma de decisións. “Con estas tecnoloxías anticípasche ao que poida pasar, ademais axúdanche a ser máis sostibles porque poderás reducir tratamentos”, detallou. Pola súa banda, Sara indicou que a dixitalización afecta a todos os ámbitos da sociedade.
Foi Sara a que lembrou que empezaron en 2010 co desenvolvemento de aplicacións para controlar o mildiu. “Ao longo deste tempo fomos avanzando e para nós é unha ferramenta fundamental para asesorarnos a nós e aos nosos viticultores”, explicou.
As ferramentas son útiles e permiten mellorar en sustentabilidade
Para Gonzalo, é fundamental ofrecer un produto que lles permita aos viticultores estar protexidos, contar con ferramentas que funcionen de verdade e tamén que teñan un investimento baixo. A principal contra que destacan é a dedicación de tempo para darlle unha oportunidade ás novas ferramentas, debido a que, “na rutina diaria, é complicado dedicarlle tempo a estudar como funcionan estas ferramentas, por iso é necesario que sexan moi intuitivas, fáciles de usar, que esixan poucos datos e que sexan compatibles cos sistemas oficiais”, apuntilló Susana.
Para concluír destacaron que estas ferramentas son moi útiles xa na actualidade, porque lles permite mellorar as tarefas diarias e os resultados que obteñen. Poden medir desde a pegada de carbono ata as cantidades de fitosanitarios de fertilizantes, o gasto de auga e demais consumos que sen a dixitalización sería moi complexo ter controlados.
A base científica
A xornada contou coa participación de Emiliana Carotenuto, especialista en Agronomía Dixital para froiteiras en Hort@, quen explicou os principios dos modelos de protección de plantas desenvoltos por Hort@. Carotenuto subliñou que os modelos son mecanicistas, un principio de deseño que garante a súa robustez e correcto funcionamento nunha ampla diversidade de contornas agronómicas e xeográficas. “Os mecanicistas requiren un perfecto coñecemento da tecnoloxía que imos utilizar, son máis difíciles de constituír, pero poden funcionar en diferentes espazos”, subliñou.
BASF busca impulsar un futuro para a viticultura que sexa innegablemente máis eficiente, responsable e conectado
A profesional detallou como dentro do proxecto descubriron como actúa o mildiu, algo fundamental para que os viticultores saiban cando é o momento indicado para aplicar algún fitosanitario. “Hai produtos que quedan na cobertura, outros que penetran un pouco e outros que chegan ata a profundidade, por iso saber como actúa o mildiu, axudaranos para coñecer que fitosanitario escoller”.
Os profesionais sempre recomendan os tratamentos preventivos porque “cando se aplica, significa que imos actuar antes que a espora chegue á folla. Entón cando chega atópase un principio activo”. Aínda que tamén se pode aplicar cando chega a infección e vemos os síntomas, “que xa sería outro tratamento, o erradicador” e tamén de maneira presíntomatica, “é dicir, sen ver as manchas, pero que o sistema da ferramenta nos afirma que chegou e nós decidir aplicar un tratamento”.
Peche da xornada
O lanzamento de xarvio® Field Manager para Viña en Cambados representa máis que a chegada dun software; é a materialización dun compromiso coa innovación e a eficiencia nun sector tradicional. Ao prover ao viticultor dun compañeiro fiable que lle aconsella non só que facer, senón cando e onde facelo, BASF busca impulsar un futuro para a viticultura que sexa innegablemente máis eficiente, responsable e conectado. A era dixital da agricultura chegou ao viñedo, coa promesa de colleitas máis rendibles e máis sostibles.