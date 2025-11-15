Inicio / Desenvolvemento rural / Xantar anual de confraternidade da cooperativa O Rodo

Xantar anual de confraternidade da cooperativa O Rodo

Ir a los comentarios

xantar cooperativa o rodoA conselleira do Medio Rural, María José Gómez, asistiu este venres ao xantar de confraternidade da Cooperativa O Rodo organizado en Rodeiro. Alí salientou o papel das cooperativas agrarias a prol do desenvolvemento do sector primario e, en definitiva, do rural.

“Desde a Consellería do Medio Rural apóiase o modelo cooperativista, que segue crecendo en Galicia, xa que favorece a creación de emprego de calidade e o desenvolvemento dun rural vivo e atractivo para poñer en marcha iniciativas emprendedoras dentro deste eido produtivo. Cómpre salientar que as cooperativas dispoñen de axudas para fomentar o uso de maquinaria agrícola en común”, salientou María José Gómez.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información