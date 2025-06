Xa están dispoñibles as novas probas CONAFE do mes de xuño

A Confederación Nacional de Asociacións de Frisoa Española (CONAFE) acaba de publicar as novas probas correspondentes ao mes de xuño.

Con estas avaliacións cúmprese o segundo ano da aplicación da nova escala do ICO e das avaliacións de emisións de metano, unha información relevante relacionada coa eficiencia produtiva dos animais, así como as valoracións xenómicas do efecto materno para Facilidade de Parto, é dicir a habilidade das vacas no parto.

Nova base xenética

Nesta avaliación xenética realizada por CONAFE en xuño de 2025 actualizouse a base da valoración xenética, que agora pasan a ser as vacas nadas en 2015. Isto supón un cambio en todos os animais de -66,49, Quilos de Leite, -2,49 quilos de graxa, -2,84 quilos de proteína, entre 0,04, (Angulo de grupa) e -0,11, (Profundidade de Ubre) nos caracteres de tipo -0,06 en IPP, -0,11 en ICU e -0,18 en IGT. En Reconto varían en 0,19, en Velocidade de Muxido 0,08, e en Saúde Podal (ISP) -0,11. Estes valores equivalen ao progreso xenético da nosa poboación de femias nadas en 2015 respecto a 2014.

No seguinte gráfico, preséntase a evolución xenética en puntos de ICO da poboación Frisoa Española desde 2007 a 2024, o cambio de base equivale por tanto a 12 puntos de ICO que é a diferenza entre as vacas de 2015 e as de 2014. Esta gráfica mostra claramente o impacto da xenómica na raza e como o progreso xenético anual pasou de ser uns 5-10 puntos a dobrar e nos últimos anos xa co uso tanto en machos como en femias triplicar o progreso que se obtiña hai 20 anos.

Para realizar a avaliación xenética tradicional Xuño 2025 utilizáronse os datos dispoñibles a mediados de maio, que son os seguintes:

Cualificacións: 3.063.296

Produción: 8.624.490

Lonxevidade funcional: 7.485.563

Rec. Cél. Somáticas: 8.642.913

Facilidade de Parto 1.432.283

Saúde Podal 1.477.191

Metano 12.166

Días abertos: 2.266.727

Velocidade de Muxido: 1.740.593

Fluxo de Muxido 804.764

Respecto ás avaliacións xenómicas, a poboación de referencia aumenta ata 43.218 touros xenotipados con proba de descendencia polo menos en produción. O número de animais xenotipados e avaliados foi de 280.382 incluíndo a poboación española formada por 4.116 machos con código ESP e 226.885 femias.

O valor media dos 100 mellores touros probados españois sitúase nos 1214 e o dos 100 mellores touros xenómicos españois alcanza os 1292. Hai que lembrar que os resultados das avaliacións xenéticas non son comparables a avaliacións previas, moito menos nesta ocasión co cambio de escala. No gráfico móstrase a tendencia xenética con este novo ICO para os touros ESP rexistrados e con proba oficial.

A continuación, pódese acceder directamente ás Avaliacións Xenéticas Nacionais:

Catálogo de Vacas

1.000 Mejores Vacas por ICO

100 Mejores Vacas por IGT

100 Mejores Vacas por Kg Leche

100 Mejores Vacas por Kg Grasa

100 Mejores Vacas por Kg Proteína

100 Mejores Vacas por IM€T LECHE

100 Mejores Vacas por IM€T QUESO

100 Mejores Vacas por IM€T PASTO

100 Mejores Vacas por IM€T ECO

Catálogo de Sementales

200 Mejores Toros del Catálogo

100 Mejores Toros Españoles

100 Mejores Toros Genómicos Españoles

100 Mejores Toros Probados por IM€T LECHE

100 Mejores Toros Probados por IM€T QUESO

100 Mejores Toros Probados por IM€T PASTO

100 Mejores Toros Probados por IM€T ECO

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T LECHE

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T QUESO

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T PASTO

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T ECO

Catálogo de Novillas Genómicas

1.000 Mejores Novillas genómicas por ICO

1.000 Mejores Novilla genómicas por IGT

100 Mejores Novillas genómicas por IM€T LECHE

100 Mejores Novillas genómicas por IM€T QUESO

100 Mejores Novillas genómicas por IM€T PASTO

100 Mejores Novillas genómicas por IM€T ECO

Catálogo de Ganaderías

Mejores Ganaderías por Índice Combinado (ICO)

50 Mejores Ganaderías por IM€T LECHE

10 Mejores Ganaderías por IM€T QUESO

10 Mejores Ganaderías por IM€T PASTO

10 Mejores Ganaderías por IM€T ECO