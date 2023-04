Xa está en marcha a Primavera de portas abertas nos Roteiros dos Viños de Galicia

Turismo de Galicia, en colaboración coas Asociacións Roteiros dos Viñedos de Galicia, organiza esta primavera as actividades dos Roteiros do Viño de Galicia, coas que, de maneira conxunta,nas cinco denominacións vitivinícolas galegas se leva a cabo un programa completo de actividades de enoturismo.

Durante cinco fins de semana entre os meses de maio e xuño poderanse facer visitas guiadas e gratuítas ás adegas participantes nesta promoción.

Tamén haberá restaurantes onde se poden escoller entre dous menús concibidos particularmente para esta ocasión, e aloxamentos con ofertas especiais para a fin de semana.

En cada Roteiro poderase atopar ademais un programa especial de actividades para a fin de semana: autobuses do viño, catas comentadas, visitas a museos, roteiros monumentais, paseos en barca, e outras accións relacionadas co mundo do viño.

Nas adegas participantes realizaranse tres visitas guiadas o sábado e unha o domingo, co seguinte horario de atención:

• Sábado: 11:00 h, 12:30 h e 17:00 h

• Domingo: 12:00 h

As datas programadas son:

Do 5 ao 7 de maio

Programa Especial de Actividades na ruta do viño de Valdeorras

Do 12 ao 14 de maio

Programa especial de actividades na ruta do viño do Ribeiro

Do 19 ao 21 maio

Programa especial de actividades na ruta do viño Rías Baixas

Do 26 ao 28 de maio

Programa especial de actividades na ruta do viño de Ribeira Sacra

Do 2 ao 4 de xuño

Programa especial de actividades na ruta do viño de Monterrei

Tes toda a información nesta web.