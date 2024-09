Este luns, o proxecto Biomáis CO2 conclúe cun webinar no que exporá as posibilidades da xestión forestal en Galicia no mercado de compensación voluntaria de carbono. O webinar servirá para que as entidades impulsoras do proxecto expliquen os seus resultados, tras 2 anos de traballo.

Pode consultarse aquí o programa e facerse a inscripción neste formulario.