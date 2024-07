Webinar sobre ferramentas de apoio a novos entrantes no sector agrario

O Grupo Operativo Terractiva organiza este xoves un webinar para presentar as ferramentas de apoio a novos entrantes no sector agrario; é dicir, aquelas persoas sen vinculación co sector pero que deciden emprender no agro, unha figura cada vez máis común en Galicia e no resto de Europa e que está a ser apoiada a través da nova PAC.

A Fundación Juana de Vega é unha das entidades socias do Grupo Operativo TERRACTIVA xunto co Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa (líder), a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e LaboraTe – Laboratorio do Territorio do Campus Terra USC, a cooperativa Horsal. Colaboran Slow Food Compostela, e tamén a cooperativa Granxas de Lousada s.c. e a empresa hortícola HortaEco.

Para inscribirse no webinar: https://forms.gle/oT7qki1bz55zASCz6

Link a webinar [vía Google Meet]: https://meet.google.com/hbv-bkte-dfi