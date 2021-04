Volve a Alltech ONE Ideas Conference para profesionais do sector agrogandeiro

A conferencia global de Alltech do sector agrogandeiro, Alltech ONE Ideas Conference (ONE), recupera o formato virtual e celebrarase do 25 ao 27 de maio de 2021. O evento insignia de Alltech, que alcanza a súa 37ª edición, segue sendo un recurso inigualable para o sector, con contido incomparable de ideas innovadoras, inspiración e motivación con relatores de talla mundial.

A plataforma virtual ofrece sesións temáticas baixo demanda, valiosas presentacións en streaming e encontros de preguntas e respostas en vivo con estes destacados relatores. Este ano, ademais, incluirá unha experiencia interactiva de networking que permitirá aos participantes contactar con compañeiros de profesión de todo o mundo.

“Estamos ás portas dunha nova era dourada da agroganadería, un momento no que o noso espírito innovador inspirará unha revolución aínda máis verde”, afirmou o Dr. Mark Lyons, presidente e CEO de Alltech. “Alltech ONE Ideas Conference é un punto de encontro para todo aquel que queira impulsar o cambio, intercambiando ideas que moldearán o futuro da agroganadería e do noso planeta”.

ONE reúne a reputados líderes do sector e axentes do cambio para explorar xuntos o poder da ciencia e a sustentabilidade, e a forza das historias. O evento virtual deste ano inclúe sesións temáticas que abordarán os desafíos e as oportunidades aos que se enfrontan a acuicultura, o vacún de carne, os negocios, as ciencias agrícolas, o vacún leiteiro, os equinos, a saúde e o benestar, os animais de compañía, o porcino e a avicultura.

Cada mes de maio, Alltech ONE Ideas Conference atrae a máis de 3.500 asistentes de máis de 70 países a Lexington (Kentucky, EE.UU.). En 2020, ONE transformouse en Alltech ONE Virtual Experience e reuniu online a máis de 21.500 inscritos de 126 países, coa inscrición aberta durante todo o ano e contido novo subido cada mes.

O anuncio dos destacados relatores deste ano realizarase proximamente e o elenco promete ser máis dinámico que nunca. Entre os relatores de edicións anteriores de ONE figuran Bear Grylls, Xene. Colin Powell, Steve Wozniak e Beth Comstock.

Xa está aberta a inscrición para Alltech ONE Ideas Conference en one.alltech.com. Únete á conversación nas redes sociais coa etiqueta #ONEbigidea.