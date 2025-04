“Vive o Rural”, un programa para dar a coñecer o agro entre o estudantado de Pontevedra

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, destacou a excelente acollida da segunda edición do programa “Vive o Rural”. Esta iniciativa busca dinamizar a actividade social no rural, concienciar ás novas xeracións sobre a importancia do medio ambiente e dar a coñecer a riqueza natural e patrimonial do interior da provincia.

López realizou unha visita á granxa escola Fervenzaventura, en Silleda. Acompañado polo deputado Jorge Cubela, compartiu a xornada con trinta escolares de segundo de Primaria do CEIP Manuel Rodríguez Sinde, da Guarda, que participaron na experiencia promovida polo servizo de Xuventude da Deputación.

Durante a visita, o presidente desfrutou dunha mañá de ocio e traballo na granxa con nenos e nenas de 7 anos. Ademais de intercambiar impresións con eles, compartiu lembranzas da súa infancia en Rodeiro e explicou algúns trucos sobre o coidado dos animais e as tarefas do campo.

Os escolares participaron en actividades diversas como traballos na horta, elaboración de pan e o coidado de animais. Ademais, gozaron de xogos ao aire libre nun entorno natural que favorece a aprendizaxe e a conexión co medio ambiente.

“Vive o Rural” naceu co obxectivo de poñer en valor os costumes, valores e medios de vida do rural galego. A iniciativa, deseñada polo servizo de Xuventude e Reto Demográfico, reflicte o compromiso da Deputación coa sustentabilidade e a divulgación do patrimonio natural da provincia.

Na primeira edición, celebrada en 2024, participaron máis de 1.500 menores cun orzamento de 30.000 euros. O éxito acadado motivou o impulso dunha segunda edición, que duplica o investimento ata os 60.000 euros. Este ano, beneficiaranse 56 entidades que visitarán cinco granxas escolas situadas en Poio, Cambados, Fornelos, Tomiño e Silleda.