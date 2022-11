Viticultores e adegas poderán solicitar axudas da PAC por superficie a partir de 2023

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, puntualizou hoxe que a nova PAC recolle outros logos a favor do sector, como a posibilidade, a partir de 2023, de que toda a superficie de viñedo poida solicitar a incorporación á Axuda Básica á Renda para a Sustentabilidade, a través da Reserva Nacional. E os viticultores poderán acollerse a 3 das 7 prácticas establecidas nos ecorrexímenes.

Tamén asegurou que o ministerio traballa para dotar ao sector das mellores ferramentas para mellorar os procesos produtivos e a comercialización. Así, o Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola Español (PASVE) conta cunha dotación de algo máis de 202 millóns de euros anuais para mellorar a competitividade do sector a través da promoción en terceiros países, investimentos en adegas, destilación de subproductos ou reestruturación de viñedo.

A este respecto, precisou que a partir da entrada en vigor do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PAC), o PASVE pasa a denominarse Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), que ademais de perseguir o obxectivo de competitividade deberá contribuír a alcanzar os obxectivos específicos da nova PAC, en especial a innovación, dixitalización, adaptación ao cambio climático, promoción do emprego e o desenvolvemento de zonas rurais, entre outros.

Precisamente, o Consello de Ministros aprobou recentemente, o pasado 25 de outubro a normativa básica que regulará este novo programa sectorial, na que se adaptan os tipos de intervención ás esixencias ambientais e de adaptación ao cambio climático que marca a nova PAC. O obxecto desta ISV será atender as necesidades detectadas no sector do viño en España, aumentar a súa competitividade, e adaptalo aos novos obxectivos da PAC en canto a loita contra o cambio climático, mellora do medio ambiente e sustentabilidade, para o que dispoñerá dun orzamento anual de 202 millóns de euros entre 2024 e 2027.

Luís Planas reuniuse hoxe co Consello Reitor da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Jumilla, unha das grandes denominacións históricas españolas, xa que se recoñeceu en 1961, e pioneira en sustentabilidade, xa que a maioría do cultivo desenvólvese de forma ecolóxica. Tamén remarcou a aposta polo valor engadido a través do embotellado. Desde hai dous anos, esta denominación deixou de vender viño a granel.

Recalcou que o sector vitivinícola é estratéxico para España, non só pola súa contribución á economía nacional, senón pola súa contribución ao desenvolvemento social do medio rural e a protección do medio ambiente. De feito, España ten o maior viñedo do mundo, con máis de 973.000 hectáreas, e é o terceiro país produtor mundial. Ademais, nos últimos anos alcanzou a primeira posición en volume de exportacións, con 23,6 millóns de hectólitros en 2021, o que ten gran influencia na balanza comercial española.