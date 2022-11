Visitas organizadas á Finca Mouriscade, en Lalín, e a Areeiro, en Pontevedra

A Deputación de Pontevedra pon a disposición dos centros educativos, das asociacións ou doutros colectivos, organizados en grupos de ata 35 persoas, a realización de visitas guiadas e gratuítas á Finca Mouriscade.

A Finca Mouriscade é un centro de referencia en Galicia de análise e investigación avanzada sobre a alimentación, as enfermidades e a xenética dos animais, especialmente das vacas de raza frisoa, que son as máis comúns na provincia de Pontevedra e en Galicia, pero tamén do gando porcino e da cabana de aves. Neste centro traballa un equipo de máis de trinta profesionais de distintas áreas, todas e todos cun mesmo obxectivo: mellorar o coidado, a nutrición, a saúde e a produción de leite dos animais.

As visitas realizaranse todos os martes non festivos, desde o 11 de outubro de 2022 ata o 20 de abril de 2023, en dúas quendas: unha ás 10 h e outra ás 12 h e terán unha duración aproximada de 1 hora e 30 minutos.

As persoas visitantes poderán coñecer o centro que se divide en tres áreas:

– O laboratorio: Conta con especialistas e medios de última xeración para coñecer a calidade dos alimentos do gando e previr enfermidades; tamén se analizan auga e xermes.

– A granxa: Nela trabállase na mellora xenética do gando a través da transferencia embrionaria. Nacen tenreiras dos mellores exemplares e grazas ao seu labor, as gandeiras e gandeiros poden ter animais máis saudables e produtivos. Os xurros que se producen na Finca Mouriscade emprégase na fabricación de enerxía para autoconsumo na planta de biogás.

– As terras de cultivo: O terreo ocupa unha superficie de 44 hectáreas e gran parte está destinada a cultivos de millo e praderías, que permiten realizar ensaios para mellorar a alimentación do gando, ademais de investigar sobre os fertilizantes.

Por razóns de organización e eficacia na realización da visita, o grupo estará formado por un mínimo de 10 e un máximo de 35 integrantes, incluído en ambos os casos a ou o responsable, quen acompañará as e os integrantes en todo momento.

Se o grupo supera o número máximo establecido, deberá solicitarse o número de visitas necesarias en función do número de integrantes do grupo. As solicitudes deberán presentarse cunha antelación mínima de 72 horas á data proposta.

Pódese solicitar á visita a través do calendario que hai ao pé desta web.