Visita o stand de Ecogal en Gandagro para coñecer as novidades en enerxías renovables

A empresa lucense de enerxías renovables Ecogal estará presente en Gandagro 2025, a feira de referencia para o sector agrogandeiro, que se celebrará do 20 ao 22 deste mes no recinto feiral de Silleda.

Expositor habitual nesta feira na que se exporán as últimas novidades en agricultura, gandería e maquinaria, o stand de Ecogal (D10), ubicado no pasillo central (rúa D do pavillón II), será o punto neurálxico para coñecer os adiantos en ámbitos como enerxía fotovoltaica, aerotermia e xeotermia.

As solucións que ofrece Ecogal adáptanse ás distintas necesidades dos seus clientes, coas últimas tecnoloxías dispoñibles tanto para granxas como para uso residencial e industrial (concesionarios de maquinaria, almacéns de penso ou outro tipo de empresas relacionadas co sector primario).

Nos 110 metros cadrados que ocupará o stand de Ecogal haberá expostos paneis solares, inversores ou cargadores de vehículos eléctricos como os 18 que a empresa vén de instalar para a Deputación de Pontevedra en distintas dependencias e servizos da institución provincial, entre eles a Estación Fitopatolóxica do Areeiro e a Finca Mouriscade.

Proxectos chave en man

Son moitas as vantaxes de apostar polas enerxías renovables e o aforro enerxético nas explotacións agrogandeiras, o que supón unha redución de gastos, maior protección ante incrementos de custos e unha mellora da rendibilidade económica das ganderías.

Co ánimo de prestar un servizo integral aos seus clientes, Ecogal ofrece instalacións chave en man, na que se encarga de lograr os permisos e licenzas necesarios diante de Administracións como Concellos, Confederación Hidrográfica ou Augas de Galicia; de tramitar as correspondentes axudas diante do INEGA (Xunta de Galicia) e outros organismos; de negociar coas compañías distribuidoras; así como da propia obra de instalación e do seu mantemento posterior aos clientes que así o desexen.

A experiencia e fiabilidade dunha empresa líder

Ecogal ten 20 anos de experiencia no sector das enerxías renovables e é a empresa que máis instalacións realiza en granxas en Galicia, onde conta entre os seus clientes máis de 650 explotacións, tanto de vacún como de porcino e avicultura.

Entre os proxectos levados a cabo están desde instalacións fotovoltaicas en explotacións leiteiras, tanto conectadas á rede como illadas, así como en naves de porcino e granxas de polos, pavos, e galiñas poñedoras.

A empresa lucense conta con 17 persoas en plantilla, un cadro de persoal cunha ampla experiencia e formación técnica que cubre calquera necesidade dos seus clientes e supón unha garantía á hora de iniciar un proxecto de mellora enerxética.

Este ano agárdanse de novo importantes subvencións para enerxías renovables, debido á aposta que a UE está a facer pola descarbonización da economía a través dos Fondos Next Generation. Así, a nova convocatoria de axudas que se prevé que estean xa dispoñibles a partir do mes de marzo chegan a cubrir entre o 30 e o 50% do investimento realizado.

Ademáis, “a partir de 2026, todas as empresas, incluídas as explotacións agrogandeiras, van pagar pola pegada de carbono que xeren”, advirten desde a compañía lucense, que animan ás granxas a aproveitar estes dous anos para incorporar fontes de enerxía renovables que lles permitan reducir o seu cómputo de emisións.