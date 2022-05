Visita institucional a Maderas Gómez, unha das referencias en Ourense no sector forestal

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Francisco Conde, visitou esta semana as instalacións de Maderas Gómez, en Piñor (Ourense), onde destacou os valores da industria forestal galega: “compromiso co territorio e sustentabilidade”.

Maderas Gómez, que conta con 117 empregados e factura 13,9 millóns de euros, prima en todos os seus procesos madeira quilómetro cero, procedente da contorna. Ademais, no seu compromiso pola sustentabilidade e a eficiencia enerxética, dispón de caldeiras de biomasa e paneis fotovoltaicos.

Conde subliñou que a Xunta quere estar ao carón das empresas do sector forestal impulsando unha industria sustentable e estratéxica, comprometida co medio rural e o emprego e que faga máis produtivo o monte. Nese marco, a Axencia Galega da Industria Forestal estase centrando na modernización do sector; na busca de valor engadido a través da innovación, a formación e a promoción dos novos usos da madeira. Así, as liñas de axuda postas en marcha o pasado ano chegaron a 143 empresas e asociacións e mobilizaron 37 millóns de euros.

A Xunta sinala que conta tamén coa Axenda da Industria Forestal 2022-2024 para seguir apostando por esta industria, composta por 3.000 empresas que, como Maderas Gómez, xeran riqueza e representan o 12% do emprego industrial e o 1,8% do PIB galego.