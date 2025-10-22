Viños galegos premiados no Concurso Internacional VinDuero-VinDouro

Os viños galegos lograron cinco galardóns no prestixioso Concurso Internacional de Viños VinDuero-VinDouro, que en 2025 celebrou a súa XXI edición.
O certame otorgou catro Arribes de Ouro aos viños de Galicia, catro deles na categoría de Viños Brancos sen Crianza e un na sección de Tintos sen Crianza.
Estos son os viños galardonados con Arribe de Ouro:
D´Berna Godello 2024, de Bodega Guitián y Blanco, con 90 puntos (D.O. Valdeorras)
Cepado Godello 2024, de Adega O Cepado, con 90 puntos. (D.O. Valdeorras)
Sampayolo Garnacha Tintorera 2024, de Bodegas Sampayolo, con 90 puntos. (D.O. Valdeorras)
Galván 2024, de Adegas Daniel Fernández-Alba Albar S.L., con 91,05 puntos (D.O. Monterrei).
Finca Barrela/Condado Do Tea 2024, da adega Abadía de Tororeos, con 90 puntos. (D.O. Rías Baixas)
Certame Internacional
Os Premios VinDuero-VinDouro son un importante e consolidado certame internacional de viños de España e Portugal que naceu no ano 2005 e se convertiu en todo un referente no territorio ibérico. O concurso rinde homenaxe ao viño como un valioso e representativo produto da diversidade cultural e patrimonial de ámbolos dous lados da fronteira.