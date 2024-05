Viños da Ribeira Sacra, música e gastronomía este fin de semana na Feira do Viño de Vilachá

O lugar de Vilachá, no municipio da Pobra do Brollón, acollerá desde hoxe venres e durante todo o fin de semana unha nova edición da Feira do Viño, na que participarán 18 adegas e colleiteiros.

Ademais de poder degustar os viños da Ribeira Sacra tamén haberá espazo para a gastronomía e para un completo programa musical.

Programa:

O venres 3 ás 21.00 horas comezará a cata ambulante musical con Juanjo Figueoa e Suso 40. O circuíto de adegas (7 viños) terán un custo de 20 euros. Haberá callos para degustar en a Adega Pedro.

Sábado 4, ás 13.00 horas terá lugar a Cata IXP con Martiño Santos e Xosé Gontá (Vide, vide) (5 viños). O prezo será de 15 euros.

O domingo 5 ás 13.00 horas Juanjo Figueroa, Presidente da Asociación de Sumilleres, dará lectura ao pregón e acto seguido actuará a Escola de Música Samoeiro. Ás 19.00 horas dará inicio a Cata Concurso Circuíto Colleiteiros.

Durante as xornadas de o sábado e domingo haberá animación musical a cargo de:

-Sábado (Macizas Centrais, Searas, Estoupafoles, Son do Mao, Sintróm e Son, Corenta e Chinco, Foliada de Bosende, Os Bochetas e Ministreles).

-Domingo (Cachuch´ao Pil-Pil, Skachakunchas, Dakidoasma, gaitukada Aikirindo e Escola Samoeiro).