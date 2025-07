A Asociación Apícola Abellas Nais organiza o 19 de xullo, en San Cibrao (Ourense) as VIII Xornadas Apícolas e X Aniversario Abellas Nais. Este ano a asociación cumpre 10 anos dende o seu nacemento. A celebración e xornada será a partir das 10:30 no local social o Piñeiral (San Cibrao das Viñas, Ourense)

A xornada contará coa Dra. Amelia Virginia González Porto, actualmente investigadora do CIAPA, Centro de Investigación Apícola e Agroambiental de Marchamalo, que virá a falar dos diferentes tipos de mel e coa súa respectiva cata. González participou en congresos nacionais e internacionais. Tamén estará Cristina Pardo Martín, Doutora en Ciencias Biolóxicas (UCM), falando do pole e as súas diferentes procedencias.

Despóis sobre as 13:30 h farase unha comida de confraternidade, ao prezo de 10 euros. As persoas interesadas poden contactar coa organización no mail abellasnais@gmail.com ou ben vía telefónica, Whatsapp ou Telegram no número de teléfono 666 259 673 (Alberto)