VI Xornada do rural ‘Pousa Antelo’ en Negreira

Data inicio: 20/11/2021

Data fin: 20/11/2021

Lugar: local social de Portor, en Negreira

A Asociación Cultural Afonso Eanes organiza o vindeiro sábado 20 de novembro a VI Xornada do Rural ‘Pousa Antelo’. Nesta edición abordaranse temas como a silvicultura de frondosas, a enerxía eólica, a contribución das mulleres rurais á economía ou a sustantibilidade das granxas familiares produtoras de leite.

A xornada celebrarase no local social de Portor, en Negreira (A Coruña), e a entrada será de balde. Tamén haberá un xantar no restaurante San Lorenzo, en Ponte Maceira. O menú serán langostinos e ameixas, carne asada ou peixe, postre e café por un prezo de 16 euros para o público en xeral e de 10 euros para os socios do colectivo Afonso Eanes. A afiliación á asociación cultural poderá tramitarse no propio día.

As persoas interesadas en asistir ó xantar deberán anotarse antes do 17 de novembro enviando un email a afonsoeanes@gmail.com ou no teléfono 627 162 939.

A continuación detallamos o programa da xornada:

10.15 a 10.30 horas. Recepción dos asistentes e presentación da xornada.

10.30 a 11.15 horas. Silvicultura de frondosas. Monte demostrativo do Pico Sacro, por Jorge M. Bouzas Tomé, enxeñeiro de montes e técnico da Asociación Forestal de Galicia.

11.15 a 11.45 horas. Descanso para o café.

11.45 a 12.30 horas. Unha estratexia de proximidade para garantir os suministros e o desenvolvemento local, por Marcelino Fernández Mallo, economista e consultor.

12.30 a 13.30 horas. Eólicos, así non, impartida por Carme Varela Rodríguez, autónoma do ámbito da comunicación.

13.30 a 16.00 horas. Xantar

16.00 a 16.45 horas. A diversidade funcional no rural, por Marisol Bravos López, activista e mestra xubilada.

16.45 a 17.15 horas. Descanso para o café.

17.15 a 18.00 horas. As mulleres rurais en Galicia: a súa contribución á economía, por María Pilar Freire Esparís, profesora de Historia Económica na Universidade de Santiago de Compostela.

18.00 a 18.45 horas. Presentación do libro Procurando unha vida digna. Prezo xusto e sustentabilidade nas granxas familiares produtoras de leite en Galiza, de Bibiana Martínez Álvarez, doutora en Antropoloxía.

18.45 horas. Clausura da xornada