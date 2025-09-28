Venturo Happen Rosani, da gandería asturiana Casa Venturo, gaña o o Concurso Nacional de Raza Frisoa 2025

Venturo Happen Rosani (Casa Venturo, Asturias), proclamouse como Vaca Gran Campioa do Concurso Nacional de Raza Frisoa de CONAFE 2025 este sábado 27 de setembro en Xixón, no marco de AGROPEC, tras proclamarse Vaca Intermedia Campioa e gañadora da sección 14ª de Vacas en lactación de 3 anos júnior.
Esta vaca asturiana, da man do seu gandeiro e manexador, Germán Fernández, e grazas ao traballo de toda a familia da gandería Casa Venturo, converteuse na mellor vaca de España tras facerse tamén fai tres anos co triunfo como Gran Campioa Nacional de tenreiras e xovencas do ano 2023.
A edición 2025 do Concurso Nacional de CONAFE, ademais, foi a máis numerosa en participación dos últimos anos, pois os seus 208 animais presentados a pista por 60 ganderías representando a 7 comunidades autónomas supoñen un gran salto cuantitativo, que se suma ao excelente nivel da cabana gandeira española de raza frisoa, e ao extraordinario nivel de profesionalidade en preparación e manexo que exhiben os gandeiros españois.
Rey 1346 Dani Negariel, Campioa Nacional de Tenreiras e Xovencas
A tenreira Rey 1346 Dani Negariel, pertencente á gandería Rey de Miñotelo (Lugo), foi proclamada Gran Campioa Nacional de Tenreiras e Xovencas polo xuíz Santiago García Souto, tras facerse previamente coa sección de tenreiras de 12 a 14 meses. Seguida como Gran Campioa de Tenreiras e Xovenca Reserva pola súa compañeira de establo Rey 1370 Hulu Zypi, gañadora da sección de tenreiras de 9 a 11 meses, e pola tenreira Manolero Happen Valeria (Gandería Manolero), como Mención de Honra, tras quedar segunda da sección de tenreiras de 9 a 11 meses.
Por outra banda, como Campioa Nacional de Tenreiras e Xovencas Vermellas o xuíz destacou a Venturo Rompen Halawi Rede, da gandería Casa Venturo (Asturias), seguida neste caso por Rey AMG GDG Turbo S Red, da gandería galega S.A.T. Rey de Miñotelo.
O premio ao Mellor Rabaño de Tenreiras e Xovencas foi para Casa Venturo (Asturias) seguido por S.A.T. Rey de Miñotelo (Lugo, Galicia) como Segundo Mellor Rabaño de Tenreiras e Xovencas. Ambas as ganderías intercambiáronse os seus postos como Mellor Criador de Tenreiras e Xovencas, con S.A.T. Rey de Miñotelo (Lugo, Galicia) no primeiro posto e Casa Venturo (Asturias) en segundo lugar.
Vacas en lactación e grupos
No camiño cara ao triunfo no Nacional, Venturo Happen Rosani foi antes elixida Vaca Intermedia Campioa e primeira da súa sección: Vacas en lactación de 3 anos júnior.
Como Gran Campioa Reserva o xuíz destacou a Flora Unstopabull Adaline, de Casa Flora, que tamén foi Vaca Adulta Campioa e gañou a sección Vacas Lactación de 5 anos. A Mención de Honra da gran final de vacas foi Gorrella Chekia Hannans, de Xeygo Holsteins, que foi Vaca Intermedia Subcampioa e gañou a sección Vacas en lactación de 3 anos sénior.
Por outra banda, o título de Vaca Adulta Subcampioa foi para Ponderosa Ridgeline Lorena, de SAT Rey de Miñotelo (Lugo, Galicia), mentres que a Mención de Honra foi para Peto Aida Arrow, de Xeygo Hoslteins (Asturias).
No Campionato Nacional de Vacas Vermellas gañou a vaca Ferreiro Rocío Jordy Red Roja, da gandería Casa Cid (Lugo, Galicia) en copropiedade con G. Eloy, S. Filgueiras, Q. Serrabassa e Agriber, que xa gañara a edición 2023. Este ano 2025 seguida por Llera Jordy Óscar Roja ET (Llera Her, Cantabria), que foi Subcampioa.
Casa Flora (Asturias) obtivo o título de Mellor Criador Nacional de Vacas e Casa Venturo (Asturias), o de Segundo Mellor Criador. En canto ao Mellor Rabaño Nacional de Vacas Xeygo Holsteins (Asturias) obtendo o premio ao Mellor Rabaño e Casa Flora como Segundo Mellor Rabaño.
O título de Mellor Autonomía, para o que se xulgaron lotes de catro vacas presentados por gandeiros de dúas comunidades autónomas (Asturias e Cantabria), recaendo en Asturias seguida por Cantabria.
Santiago García Souto elixiu como mellores manexadores do concurso, por esta orde, o cántabro Adrián Entrecanales (Cudaña), o tamén cántabro Germán Fernández (Casa Venturo) e o galego Alberto Iglesia (SAT Rey de Miñotelo).
Nesta edición do Nacional rendeuse unha homenaxe a Aladino Pidal, en recoñecemento ao seu traballo e colaboración no desenvolvemento de concursos morfolóxicos e en diversas actividades do sector. De forma directa ou indirecta, Aladino Pidal contribuíu –e ségueo facendo– a dinamizar estes eventos, que son importantes para mostrar á sociedade o traballo das ganderías, a crear un foro de encontro entre gandeiros e a difundir a mellora xenética da raza Frisoa, o cal foi posible grazas á súa presenza e achega en distintos certames e, sobre todo, no Concurso Nacional.
O peche poráo este domingo a gran festa do Campionato Nacional de Manexadores
O 23º Campionato Nacional de Manexadores pechará este domingo a gran festa nacional da raza frisoa 2025 celebrada esta fin de semana en Xixón. O campionato tamén será xulgado por Santiago García Souto, xuíz oficial do concurso de raza frisoa, que estará acompañado en pista polo xuíz de CONAFE Javier Freije para valorar o desempeño dos manejadores divididos en categorías infantil, júnior e sénior.
O 45º Concurso Nacional da Raza Frisoa 2025 foi organizado por CONAFE coa colaboración de Asturiana de Control Lechero (ASCOL) e baixo o patrocinio da Consellería de Medio Rural e Política Agraria do Principado de Asturias, o Concello de Xixón, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a Cámara de Comercio de Xixón, Central Lechera Asturiana, Fundación Caja Rural de Xixón e Caja Rural de Asturias.
Este 45º Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2025 tampouco sería posible sen o apoio dos patrocinadores e colaboradores: Aberekin, Albaitaritza, ASA Servizos Agropecuarios, Ascol, Campoastur, Central Leiteira Asturiana, COVAP Alimentación Animal, De Heus, Etxe Holz, Inatega, Lely, MSD Animal Health, Nanta, Setna, Uniform-Agri, Valcor Cooperativa e Xenética Fontao.