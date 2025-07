Véndese silo de millo da última colleita

A cooperativa Forxabar precisa baleirar un dos silos do seu centro de alimentación de Mazaricos, en previsión dun adiantamento este ano da colleita. A forraxe dispoñible para vender son unhas 3.000 toneladas

A cooperativa de gandeiros da comarca do Xallas e a Barcala pon á venda a forraxe dun dos seus silos de millo do centro de alimentación en conxunto que posúe en Mazaricos. En concreto, sería un volume dunhas 3.000 toneladas de silo de millo do ano 2024, recollido en boas condicións e que está sen abrir.

Forxabar precisa desfacerse deste excedente de forraxe para facer sitio á nova colleita, debido a que se prevé que unha parte do millo que teñen para ensilar este ano se poida diantar, xa que calculan que o millo labrado no mes de abril vaise poder recoller xa a finais de agosto ou comezos de setembro, debido a que as temperaturas medias elevadas que se deron este ano en todo o mes de xuño axudaron a que a planta medrara e se desenvolvera.

O centro de ensilaxe que Forxabar ten na parroquia de San Cosme dá servizo a 8 explotacións leiteiras da zona, que optaron por compartir servizos de maquinaria, recría e alimentación do gando. Unha das premisas na que os técnicos da cooperativa poñen énfase e na boa calidade das forraxes, no caso do millo recollido con corte alto.

Forxabar recolleu o ano pasado 850 hectáreas de millo, que foron ensiladas en boas condicións

A venda destas 3.000 toneladas de silo de millo de boa calidade representan unha excelente oportunidade para explotacións que poidan estar acabando xa a estas alturas as reservas de forraxe do ano pasado. Moitas granxas quedaron escasas de millo na última campaña, na que o temporal Kirk tumbou fincas enteiras e dificultou moito a recollida e ensilaxe da colleita.

Aínda que a colleita de millo deste ano se prevé boa, son tamén moitas as granxas que prefiren traballar sempre con stock de forraxe, xa que non se recomenda abrir o novo silo que se faga este outono de maneira inmediata, até pasaren cando menos un par de meses, debido a que deste xeito gaña en dixestibilidade e aproveitamento do amidón.

As explotacións que estean interesadas en mercar o silo de millo que Forxabar pon á venda poden contactar con Luis Castro, responsable das instalacións no teléfono 679 518 176.