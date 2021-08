Véndese propiedade en Vilamor-Val do Mao, no concello lugués do Incio.

A venda inclúe 7 hectáreas en varias fincas, casa familiar con patio interior, garaxe e outros alpendres, así como un tractor John Deere 515 e unha segadora Bertolina.

Máis información nos teléfonos: 676367491 ou 610042028