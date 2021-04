Venancio Salcines, nomeado presidente do comité de marca de Pino de Galicia

O selo Pino de Galicia, que está a impulsar a Fundación Arume, vén de elixir como presidente do seu comité de marca a Venancio Salcines, un economista cunha dilatada traxectoria como empresario e no ámbito académico. Salcines é actualmente director xeral do Centro de Estudos Superiores de Galicia e presidente de EF Business School.

Tralo nomeamento, Salcines amosouse agradecido pola distinción e comprometeuse a traballar por esta selo, que nace co reto de xerar valor a través da innovación na cadea do piñeiro, unha especie que -destaca-, é fonte de riqueza ambiental, pero tamén social e económica para Galicia.

O obxectivo último da certificación Pino de Galicia, que se está a poñer en marcha, é garantir a orixe, a trazabilidade e a calidade da madeira de piñeiro procedente dos montes galegos. De feito, detrás da marca Pino de Galicia encóntrase representada toda a cadea de valor da madeira: propietarios forestais, viveiros, empresas de servizos, industrias de transformación da madeira.

Pino de Galicia está promovida pola Fundación Arume e apoiada pola Axencia Galega da Industria Forestal XERA.

Sobre a Fundación Arume

A Fundación Arume é unha entidade impulsada desde o sector forestal de Galicia para fomentar a plantación de Piñeiro nos montes e apoiar a innovación e investigación no ámbito da madeira de coníferas. É unha fundación declarada de interese forestal e de interese galego desde o 2020.