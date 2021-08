As “Vaquiñas de Pinzás”, un proxecto pioneiro e exemplar de xeración de riqueza e prevención dos lumes

O conselleiro do Medio Rural, José González, puxo hoxe en valor o proxecto silvopastoril das “Vaquiñas de Pinzás”, localizado en Tomiño, como exemplo de iniciativa pioneira e que “entronca co aproveitamento da nosa terra desde a tripla vertente de sustentabilidade económica, social e ambiental, buscando a multifuncionalidade, a diversificación e a biodiversidade”. Por iso, o conselleiro trasladou que a Xunta tratará de impulsar proxectos semellantes noutras partes do territorio galego, “como mecanismo fundamental de prevención e anticipación fronte os incendios, pola vía da xeración de valor engadido e tamén pola recuperación das razas autóctonas gandeiras”.

Nesta liña, José González salientou “o papel fundamental que desempeña a gandaría en extensivo”, que a Xunta está impulsando con actuacións como esta e tamén a través do plan de pastos, que vai supoñer nesta lexislatura a mobilización de 2.250 hectáreas de pasteiros en diferentes montes veciñais en man común e con criterios de localización para loitar contra os incendios. Todo isto, cun investimento de máis de 9 millóns de euros.

En concreto, esta iniciativa de silvopastoreo das “Vaquiñas de Pinzás” foi promovida pola comunidade de montes veciñais en man común de Pinzás e contou cunha axuda xestionada pola Xunta de 149.385 euros, a través do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Eurural. O seu eixo principal foi a introdución de gando autóctono nos terreos desta comunidade, concretamente máis de 30 vacas de raza vianesa que pacen ao longo do monte do Cereixo.

A partires deste punto de partida, púxose ademais en marcha un sistema silvopastoril incorporando tecnoloxía para a xestión do rabaño e desenvolvendo programas educativos sobre aspectos ligados á iniciativa, como son a riqueza dos montes galegos e o papel das comunidades veciñais, as razas autóctonas gandeiras, a aplicación das tecnoloxías aplicadas á gandaría ou a prevención dos incendios forestais.

Lei de recuperación

O conselleiro do Medio Rural destacou, precisamente, esta tripla vertente do proxecto (tecnolóxica, gandeira e socio-educativa) como fórmula acaída para a dinamización do territorio, un enfoque que ligou tamén aos principais obxectivos da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Así, González sinalou que esta norma persegue poñer en valor a terra agraria impulsando os seus tres usos -agrícola, gandeiro e forestal-, procurando esa sustentabilidade e o fomento da biodiversidade e a multifuncionalidade.

Ademais, o conselleiro salientou outros obxectivos concretos da lei, como son a propia recuperación da terra cunha perspectiva rendible (económica, social e ambiental), a xestión e ordenación do territorio “colocando cada cousa no seu lugar”, e o feito de dar seguridade xurídica e rendibilidade tanto aos propietarios dos predios como aos destinatarios das terras.