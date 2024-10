Vantaxes do xenotipado das becerras e claves para facelo: O exemplo das razas Fleckvieh e Brown Swiss

A partir de abril de 2024, abriuse oficialmente a posibilidade de xenotipar femias das razas Fleckvieh e Brown Swiss a nivel mundial. Esta innovación marca un fito importante na cría de gando, proporcionando aos criadores destas razas unha ferramenta valiosa para mellorar a calidade xenética dos seus rabaños.

GenoSelect é a empresa responsable de brindar este servizo a través dos seus axentes autorizados. O seu labor susténtase nun acordo de cooperación entre RINDERZUCHT AUSTRIA e a Asociación ASR, de Alemaña. Esta colaboración permite por primeira vez ofrecer a estimación do valor xenético xenómico para femias das razas Fleckvieh e Brown Swiss, especificamente aos criadores situados fóra dos países que participan directamente no sistema. Os países con contrato vixente que achegan datos ao sistema inclúen Austria, Alemaña, República Checa, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia e Hungría para a raza Fleckvieh, e Austria e Alemaña para Brown Swiss.

Estimación xenómica do valor de cría

A estimación xenómica do valor de cría é un método avanzado que combina a información de rendemento e liñaxe cos resultados do xenotipado (SNPs), permitindo predicións precisas de alta confiabilidad sobre o potencial de herdanza moito antes de que se dispoña dos datos de rendemento. A través deste proceso, pódense predicir con maior exactitude as características herdables dun animal, como a súa capacidade para producir leite, carne, ou a súa resistencia a enfermidades. Esta estimación permite aos criadores facer unha selección máis informada e precisa, o que contribúe a mellorar a eficiencia e produtividade das explotacións gandeiras a longo prazo.

Beneficios para as explotacións de Fleckvieh e Brown Swiss en España

A incorporación da xenotipificación internacional permite aos criadores en España realizar unha selección temperá e precisa dos mellores animais nos seus rabaños. Isto tradúcese en datos máis saudables e eficientes como unha das primeiras vantaxes crave. Ademais, esta tecnoloxía brinda a posibilidade de tomar decisións de cría moito antes de dispoñer de información sobre o rendemento propio ou da descendencia, o que aumenta significativamente a seguridade nos valores xenéticos estimados e optimiza o proceso de mellora xenética.

O uso da xenómica non só mellora a precisión na avaliación do potencial hereditario, senón que tamén optimiza os apareamentos a futuro, o que resulta nun aumento do nivel xenético nas explotacións que crían Fleckvieh e Brown Swiss. Esta tecnoloxía proporciona máis de 50 valores xenéticos, os cales permiten maximizar economicamente a rendibilidade de cada animal, así como tamén informacións sobre defectos e peculiaridades xenéticas tales como Kappa-Caseína, Beta-Caseína, Xene Mocho (sen cornos) etc.

O Índice Total de Produción (ITP) considérase unha indicador clave de selección, xa que define matematicamente o obxectivo de cría en cada explotación gandeira. Este índice abarca diferentes bloques produtivos, como a produción de leite e carne, ademais de trazos non produtivos, como a aptitude física (fitness), que se valoran como factores de redución de custos a futuro. Así mesmo, inclúe unha avaliación exhaustiva dos trazos de conformación.

Este enfoque científico e avanzado facilita a selección de animais con maior valor xenético desde unha etapa temperá, o que é crucial en situacións onde os custos de recría son altos ou cando as explotacións enfrontan limitacións de espazo e capacidade.

Primeiros resultados a nivel internacional

Os países fóra de Europa rexistrados para a xenómica internacional, como Bosnia e Hercegovina, Reino Unido, Kósovo, Moldavia, Serbia e Montenegro, Turquía, Ucraína, Australia, Nova Zelandia, Botsuana, Quenia, Namibia, Uganda, China, Israel, Casaquistán, Mongolia, Usbequistán, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Canadá, Colombia, México, Perú, Uruguai e EE.UU., xa comezaron a realizar as súas primeiras probas de xenotipificación, e mesmo algúns deles xa gozan dos seus primeiros resultados.

Un exemplo destacado é Colombia, onde este ano xenotipáronse por primeira vez ao redor de 400 femias Fleckvieh. Os resultados, esperados con gran expectativa, foron recibidos de maneira moi positiva e entusiasta, xa que, a partir de agora, os criadores poderán deixar atrás a cría a cegas e contar con ferramentas clave como o sistema de clasificación FleckScore, a xenómica, o control de rendementos e os apareamientos dirixidos.

Ademais, é importante destacar que en Colombia atópase a xata número uno a nivel mundial, descendente dun touro recoñecido no sistema Austriaco-Alemán, un feito que reflicte o éxito sostido dos investimentos en xenética durante as últimas dúas décadas. Este exemplo subliña como a xenómica está a impulsar o progreso na cría de gando e contribuíndo á mellora das razas Fleckvieh e Brown Swiss a nivel internacional.

Axente autorizado para España

A xestión da xenotipificación internacional leva a cabo a través do axente autorizado geneticAUSTRIA, a empresa designada por RINDERZUCHT AUSTRIA para ofrecer este servizo aos criadores internacionais das razas Fleckvieh e Brown Swiss.

Os criadores interesados deben contactar primeiro ao representante de Ganados Barreira, Bascuas S.L. para solicitar o servizo, coordinar as citas e comezar o proceso. Isto inicia coa revisión de pedigrís e o correcto enchemento das táboas de rexistro antes de proceder coa toma de mostras. A xestión e facturación realízanse a través do representante nacional.

Custos

A continuación, detállanse os custos asociados ao proceso de xenotipificación, que inclúen a compra de crotales, pistolas perforadoras e a xenotipificación en si, con tarifas específicas para cada elemento:

CROTAIS: 2,50 €/por unidade

PISTOLA PERFORADORA: 25,33 €/por unidade

XENOTIPADA: 45,00 €/por animal

Estes custos non inclúen:

Gastos de envío dos crotais desde Austria ao país interesado, nin o envío das mostras desde o país interesado ao laboratorio.

Custos de envío do material ao país interesado.

Gastos polo servizo.

Impostos aplicables (IVE)

Que requisitos se deben cumprir?

Para garantir a precisión nos procesos de xenotipificación, os criadores deben cumprir certos requisitos, como asegurar que o pai, o avó paterno e o avó materno do animal estean incluídos na estimación de valor xenético do DAC-ZWS. Este requisito verifícase xeralmente a través de bases de datos como www.zuchtwert.at.

Debe existir unha conexión coa poboación de fenotipos na estimación do valor de cría, a cal debe verificarse previamente, é dicir: O pai ou o avó paterno e o avó materno deben estar incluídos con información de fillas na estimación do valor de cría do DAC-ZWS. Esta condición xeralmente cúmprese se o avó paterno e o avó materno están nas bases de datos de touros da Zuchtwert Austria.

Exemplo correcto para o sistema:

Exemplos incorrectos para o sistema:

Pasos:

Para realizar correctamente o proceso de xenotipado de bovinos, é importante seguir unha serie de pasos crave que aseguran a precisión e o éxito do procedemento. A continuación, descríbense os pasos necesarios para levar a cabo este proceso de maneira coherente e estruturada:

Revisión de pedigrís. O primeiro paso realízao geneticAUSTRIA, encargándose dunha revisión exhaustiva dos pedigrís dos animais que serán xenotipificados. Esta análise inicial ten como obxectivo asegurar que só se seleccionen aqueles animais nos que non haxa risco de que o sistema non lance resultados precisos sobre o valor xenético do animal. Preparación da lista de animais (MELDELISTE). Unha vez aprobados os animais tras a primeira rolda de control, procédese a completar a táboa Excel MELDELISTE cos animais que cumpren cos requisitos. É crucial que esta táboa énchase de acordo con as instrucións específicas, prestando atención aos espazos entre os números das probas e os números dos crotales asignados. Ademais, débese proporcionar un documento separado coas direccións das explotacións gandeiras, xa que cada solicitude debe estar rexistrada co nome e a identificación do cliente na base de datos xenómica. Toma de mostras e marcado do animal. Unha comisión de expertos de Austria ou o encargado nacional trasladarase á explotación para realizar a toma de mostras de tecido do animal seleccionado e colocarlle o crotal verde correspondente, o que o identificará dentro do sistema xenotípico. Rexistro de mostras e segunda revisión. Tras a toma de mostras, complétase a táboa Excel MELDELISTE co número da mostra Caisley Stanze. A comisión ou o encargado nacional debe revisar minuciosamente todos os datos antes de enviar a información. Austria realizará unha segunda revisión para verificar a exactitude dos datos fornecidos.

Conservación e envío das mostras

Mentres se espera a confirmación por parte do axente autorizado, as mostras de tecido deben almacenarse nun lugar fresco (por exemplo, nunha neveira), pero é importante non conxelalas. Unha vez que se reciba a luz verde, o encargado nacional enviará as mostras, xunto cos documentos correspondentes, a través dunha empresa de correo expreso á dirección proporcionada. Notificarase ao axente autorizado sobre o envío para o seu seguimento.

Resultados:

Os resultados da xenotipificación estarán dispoñibles na próxima estimación de valores xenéticos do respectivo ano (ZWS ABRIL/AGOSTO/DECEMBRO), dependendo da entrega das mostras. Unha vez procesada a xenotipificación, enviaranse as cartas ou perfís individuais cos valores xenéticos de cada animal e unha proposta de apareamento dirixido cos touros do momento.

En resumo, a xenotipificación ofrece unha solución avanzada e rendible para os criadores de Fleckvieh e Brown Swiss do mundo, brindando a oportunidade de realizar mellores decisións de cría e apareamentos, así como de incrementar o nivel xenético das súas explotacións.