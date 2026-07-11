Valdeorras ponlle rostro aos seus viticultores e reivindica o valor do pequeno con dúas campañas documentais

A Denominación de Orixe Valdeorras dará un paso máis este verán na súa estratexia de comunicación co lanzamento de dúas campañas documentais que buscan amosar a esencia dun dos territorios vitivinícolas máis singulares de Galicia. Baixo unha narrativa centrada nas persoas, na paisaxe e na autenticidade, ambos proxectos pretenden achegar ao público a realidade de quen traballa cada día para elaborar viños de calidade e preservar a identidade de Valdeorras.
Con estas iniciativas, a D.O. Valdeorras reafirma o seu compromiso por poñer en valor non só a excelencia dos seus viños, senón tamén o esforzo, a dedicación e as historias que hai detrás de cada botella. O obxectivo é ofrecer unha visión próxima e emocional do territorio, dando protagonismo tanto a proxectos consolidados como a pequenas iniciativas que contribúen a enriquecer o tecido vitivinícola da comarca.
A primeira campaña, “O meu pequeno gran terroir”, é unha serie documental que pon rostro, voz e terra aos viticultores de Valdeorras. Trátase dun proxecto que foxe dos formatos publicitarios convencionais para apostar polo storytelling humano, conectando co espectador a través de historias reais protagonizadas por persoas que cultivan pequenas parcelas cheas de identidade, tradición e personalidade.
Cada capítulo amosa como detrás do viñedo existe unha forma de entender o viño, unha relación íntima coa terra e un legado transmitido de xeración en xeración. A campaña reivindica que non existen terroirs pequenos, senón grandes historias nacidas en lugares humildes, onde o coñecemento, a paixón e o respecto polo medio converten cada viña nun patrimonio único.
O primeiro episodio está protagonizado por Bodegas O Cepado e, durante as próximas semanas, iranse estreando novos capítulos dedicados a outras adegas e viticultores da denominación, ofrecendo unha mirada diversa sobre as diferentes realidades que conviven en Valdeorras.
A segunda proposta leva por título “Na procura do pequeno” e pon o foco naquelas adegas e novos viticultores que escolleron Valdeorras para desenvolver proxectos de menor dimensión, pero cunha marcada personalidade e unha visión innovadora. A serie pretende descubrir iniciativas que apostan pola autenticidade, o traballo artesanal e a recuperación de espazos, variedades e formas de elaborar viño que achegan unha nova perspectiva ao territorio.
A través destes relatos, a campaña amosará como pequenos proxectos poden converterse en grandes motores de innovación, dinamización rural e conservación do patrimonio vitivinícola, demostrando que a calidade non depende do tamaño, senón da paixón e do compromiso coa orixe.
A primeira entrega de “Na procura do pequeno” estará dedicada a Viña Costeira, cuxo capítulo verá a luz durante este mes de xullo, dando inicio a un percorrido por distintas iniciativas que comparten unha mesma filosofía: facer do respecto polo territorio e da singularidade o seu principal sinal de identidade.
Ambas campañas difundiranse ao longo do verán a través das canles dixitais e redes sociais da Denominación de Orixe Valdeorras, co propósito de achegar ao consumidor as historias que hai detrás do viño e reforzar o posicionamento de Valdeorras como un territorio onde tradición, innovación e excelencia conviven de forma natural.
Historias reais e identidade do territorio
Estas campañas documentais dan continuidade á liña comunicativa iniciada pola D.O. Valdeorras en 2026 co proxecto “Pequenos e Xigantes”, unha iniciativa desenvolvida baixo o lema “O valor do pequeno” e concibida para poñer en valor a comarca e a súa realidade rural a través das persoas que a habitan.
O videopodcast, cuxo primeiro episodio se estreou o 3 de marzo de 2026 e que está composto por seis capítulos, amosou desde dentro a forma de vivir, traballar e relacionarse coa terra dos seus protagonistas, entre eles enólogos, xerentes de adegas e viticultores cunha ampla traxectoria profesional. A través de conversas próximas, sen guións nin artificios, o proxecto buscou humanizar o mundo rural, romper estereotipos e xerar unha conexión emocional co territorio.
Con esta nova serie de accións, a D.O. Valdeorras reforza unha estratexia de comunicación baseada en historias reais, na identidade do territorio e no valor das persoas que fan posible o presente e o futuro desta comarca vitivinícola.