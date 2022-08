Vai de Agro: o gran evento da co-innovación no sector agroalimentario e forestal

O 8 de setembro a sede de Feuga en Santiago de Compostela acollerá o evento “Vai de Agro. Co-innovando no sector agroalimentario e forestal”, que se enmarca nas actividades de divulgación dos proxectos de innovación AVIENERGY, MICOALGA-FEED, PROTEINLEG e TIRAC. Ademais de dar visibilidade ao traballo destes catro grupos operativos, o obxectivo desta xornada coordinada por FEUGA é presentar, nun formato dinámico e interactivo diferentes redes temáticas do sector, outros proxectos de innovación e proxectos piloto e multi-actor, que permitan non só dar a coñecer as iniciativas, senón tamén promover novas ideas e actividades no sector agroalimentario e forestal.

Os temas centrais que se tratarán no bloque dedicado a espazos de co-innovación serán a redución de antibióticos en gandería; unha alimentación máis sostible a través de proxectos que buscan, por exemplo, novas proteínas de alta calidade ou novos produtos de alto valor nutricional a partir de insectos; a revalorización de subproductos e residuos en agricultura e gandería mediante o aproveitamento enerxético das dexeccións ou creando novos insumos agrícolas para a mellora de cultivos en ecolóxico e innovación para a conservación da biodiversidade.

Vai de Agro contará coa presenza, a través dunha videoconferencia, de Inge Van Oost, Policy Officer e directora xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural da Comisión Europea, que expoñerá aos asistentes as claves da estratexia europea de innovación en agricultura. Isabel Bombal Díaz, directora xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, será a encargada de abordar a temática referida ao presente e futuro do medio rural, poñendo o acento na importancia da innovación e a xeración de coñecemento. Por último, a xornada contará coa presenza de José Luis Cabarcos Corral, director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria dependente da Xunta de Galicia, que centrará a súa intervención nos instrumentos e iniciativas públicas para impulsar o medio rural en Galicia.

A xornada completarase con comida networking, área expositiva e encontros entre asistentes. Así mesmo, Vai de Agro incluirá no seu programa visitas demostrativas a proxectos de innovación, en concreto ás instalacións de Hifas da Terra para observar os avances técnicos ao redor dos proxectos Micoalga e Greencastanea e á Misión Biolóxica de Galicia (CSIC), onde se desenvolven parte das actividades científicas de Proteinleg e Algaterra.

Esta xornada conta co financiamento do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e a participación e colaboración da Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural da Comisión Europea (DG AGRI), a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) e a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL).

Os proxectos de innovación AVIENERGY, MICOALGA-FEED, PROTEINLEG e TIRAC, están cofinanciados nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada da aplicación das devanditas axudas. GO AVIENERGY: orzamento total 583.672,84 euros, subvención total: 565.872,84 euros; GO MICOALGA-FEED: orzamento total: 524.847,66 euros, subvención total: 505.519,66 euros; GO PROTEINLEG: 556.947,36 euros, subvención total: 552.147,36 euros; GO TIRAC: orzamento total: 492.580,38 euros, subvención total: 485.043,58 euros.