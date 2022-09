‘Vai de agro’ agrupa a presentación de iniciativas innovadoras no sector agroalimentario e forestal

O taller ‘Va de agro. Co-innovando no sector agroalimentario e forestal’ presentou unha serie de proxectos de investigación e iniciativas de innovación para a mellora do sector agrario e forestal. As exposicións avanzaron liñas de traballo en cuestións como a redución de antibióticos na gandería, a procura dunha alimentación máis sostible ou a revalorización de subprodutos e residuos agrogandeiros.

Redución de antibióticos nas ganderías

A exposición de ‘técnicas innovadoras para un menor uso de antibióticos en cunicultura’, do grupo operativo Tirac, abriu a primeira mesa redonda de co-innovación da xornada. Os obxectivos que procuran son a maximización dos parámetros produtivos, priorizando a redución das patoloxías dixestivas dos coellos novos. Isto conséguese, principalmente, a través dunha nutrición equilibrada entre aportes de fibras solubles e insolubles para mellorar a saúde intestinal do animal.

A nutrición tamén estivo no centro da exposición do grupo operativo Micoalga-Feed. A súa iniciativa de estudo en torno a unha alimentación natural baseada en algas e fungos permite unha baixada notable no uso de antibióticos. Así mesmo, a redución non só ben de man da nutrición, senón que unha parte importante está na xestión responsable do consumo e no replantexamento dos sistemas de decisión antibicrobianos nos sistemas de produción, unha liña na que se encaixaron o grupo operativo Redaporc, e o proxecto multi-actor Roadmap.

Unha alimentación máis sostible

O desenvolvemento de proteínas alimentarias de alta calidade mediante o cultivo sostible de leguminosas foi unha das propostas do grupo operativo Proteinleg para este espazo. Igualmente, estes non foron os únicos aportes alimenticios que se presentaron. Bioproinsect deu a coñecer o seu proxecto piloto en torno aos altos valores nutricionais que teñen os produtos derivados de insectos, sobre todo, a fariña triturada feita a partir destes animais deshidratados.

Pola súa banda, o grupo operativo Maíz Sostenible, dependente de Vertex Energy, fixo fincapé no seu proxecto sobre a mellora intelixente, desde unha perspectiva climática, do cultivo de millo. Ademais, o grupo Tecnogar avanzou as súas novidades en canto a monitorización e mellora do cultivo de garbanzo mediante o uso combinado de sensores e teledetección.

Revalorización de subprodutos e residuos, e conservación da biodiversidade

A necesidade dun modelo de economía circular plasmouse na mesa redonda que reuniu ós grupos operativos Avienergy -co seu proxecto sobre o aproveitamento enerxético das dexeccións do sector avícola-, Orleans -quen presentou unha proposta de envases bioactivos a partir de residuos lácteos-, e Subalma -que explicou a súa proposta de mellora da produtividade a partir do residuo de almazaras-. Dentro deste espazo, tamén se presentou o proxecto Algaterra sobre os novos fertilizantes e bioestimulantes agrícolas elaborados con algas mariñas.

Por outra banda, no apartado de conservación da biodiversidade tiveron cabida diferentes proxectos, tanto de produción resiliente co medio, como a produción de castaño micorrizado (Greencastanea), como outras iniciativas multi-actor que establecen redes de diversos axentes para promover estratexias rendibles de xestión de pragas (Ipmworks), de mellora da biodiversidade do solo (Soildiveragro), ou de innovación no sector resineiro (Resinlab).