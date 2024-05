Vacina contra a EHE dispoñible despois do verán e carácter voluntario do veterinario de explotación, entre as 10 medidas do Goberno para apoiar á gandería en extensivo

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, anunciou hoxe 10 propostas de actuación do Goberno, derivadas das conclusións do Foro de Diálogo sobre a Gandaría Extensiva en España, para dar resposta aos retos dun sector que considerou dos máis fráxiles do conxunto da produción agraria española.

Durante a súa intervención en clausúraa do foro, celebrado en Toledo, Luís Planas debullou as 10 iniciativas en tres ámbitos de actuación: simplificación administrativa, sanidade animal e rendibilidade. As propostas, subliñou o ministro, nacen do “espírito de colaboración constatado no foro, no que se realizou un traballo que marca un antes e un despois” para a gandaría extensiva.

A celebración deste foro está contemplada entre as 43 medidas comprometidas polo Goberno para responder as preocupacións de agricultores e gandeiros.

O ministro destacou a necesidade de dialogar e traballar conxuntamente, e subliñou o papel das organizacións profesionais agrarias, “que son as que sempre están e son fundamentais, coas que imos manter constantemente aberta a interlocución sen restricións”. Tamén recoñeceu a colaboración das comunidades autónomas como copartícipes nas políticas que afectan á gandaría extensiva, así como das achegas das entidades do sector.

As propostas debulladas polo ministro son as seguintes:

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

1. A figura do veterinario de explotación terá carácter voluntario. Planas explicou que o ministerio nunca pretendeu crear unha carga, senón apoiar aos agricultores e gandeiros, e recoñeceu que a maioría das explotacións xa reciben asistencia das agrupacións de defensa sanitaria gandeira. As explotacións que non designen veterinario estarán obrigadas á visita zoosanitaria periódica en función dos riscos sanitarios das explotacións, conforme á normativa europea.

2. Revisión e simplificación do contido do plan sanitario integral, o sistema integral de explotacións e o plan de benestar animal. O ministro mostrou a disposición do Goberno a “facer todo o que podamos facer en flexibilidade, pero sen andar nin un milímetro atrás en materia de sanidade animal”, e recalcou que o bo status sanitario do que dispón España é o que permite o constante aumento das exportacións de animais vivos.

SANIDADE ANIMAL

3. A vacina contra a enfermidade hemorráXica epizoótica (EHE) estará dispoñible despois de verán. Luís Planas explicou que a propagación desta enfermidade, que reapareceu en España a finais de 2022 tras máis de 50 anos sen casos, foi un dos efectos colaterais dunhas condicións climáticas extremadamente secas e calorosas.

4. O ministerio destinará 15 millóns de euros para subvencionar os gastos nos que incorresen os gandeiros para facer fronte á enfermidade a EHE. O ministro pediu ás comunidades autónomas que contribúan con outros 15 millóns de euros complementarios.

5. En relación coa tuberculose, o ministro propuxo traballar conxuntamente coas comunidades autónomas -o plan de erradicación ten carácter nacional- nas seguintes liñas:

a) flexibilizar as probas de movemento de animais

b) mellorar o apoio á reposición das explotacións onde se realizou un baleirado sanitario

c) axustar as ferramentas diagnósticas en base ao risco

d) analizar con datos o impacto da “segunda volta” e, no seu caso, revisar a súa aplicación

e) revisar en profundidade a lexislación asociada á fauna silvestre para buscar solucións que faciliten a súa aplicación.

O ministro recoñeceu os importantísimos avances producidos en España no control e erradicación desta enfermidade, con sete comunidades libres de tuberculoses e tres provincias de Castela e León, e unha prevalencia inferior ao 0,5 % noutras catro autonomías. Sinalou que o ano pasado 1.420 explotacións tiveron casos positivos do total de 92.400 existentes, o que representa ua incidencia de apenas o 1,5 %.

“Conseguimos reducir moito a presión, e estas boas magnitudes permítennos dar un paso adiante e xestionar case de maneira individual cada explotación en función do risco”, sinalou

6. O ministerio destinará sete millóns de euros para suplir a redución da achega da Unión Europea (UE) aos programas de erradicación da tuberculose bovina.

7. O ministerio incorporará a opinión do sector na proposta de regulamento de benestar animal no transporte e será a posición que defenda España no debate europeo.

RENDIBILIDADE

8. O ministro convocará unha Conferencia Sectorial coas comunidades autónomas para avaliar a posible creación da Intervención Sectorial do Ovino dentro da Política Agraria Común (PAC). Iso permitiría que se puidesen conceder axudas a organizacións de produtores e cooperativas, aínda que o ministro sinalou que pór en marcha este programa implicaría reaxustar fondos doutras axudas da PAC.

9. Cooperar e establecer coas interprofesionais do ovino e caprino para a promoción dos seus produtos a través de Alimentos de España.

10.Promover unha iniciativa de valorización comercial dos produtos do vacún de extensivo, especialmente no exterior.

O ministro detallou algúns datos para ilustrar o “firme compromiso do Goberno co sector da gandaría”. Así, lembrou que recibe o 80 % do orzamento das axudas asociadas da nova Política Agraria Común (PAC), cun total de 543 millóns de euros anuais. Ademais destacou os ecorreximes específicos para pastos, que tiveron unha gran acollida, capítulo polo cal os gandeiros españois teñen recibido 236 millóns de euros nun ano.

Así mesmo, destacou que, con 676 millóns de euros, a gandaría recibiu a metade das axudas extraordinarias concedidas polo Goberno entre 2022 e 2023 ao sector agrario para facer fronte ás consecuencias da seca e da guerra en Ucraína para paliar os altos custos que tiveron que soportar.