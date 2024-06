A USC impulsa a formación en estruturas de madeira para fomentar a construción sustentable en Galicia

O curso especializado busca reducir a pegada de carbono na edificación, aproveitando as propiedades naturais da madeira

A Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra da USC está a liderar unha iniciativa pioneira para a sustentabilidade na construción, a través dun curso de formación específica en cálculo de estruturas de madeira. Segundo Belén Feijóo Lombao, integrante da Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural (PEMADE), esta aposta educativa responde á necesidade de combater as emisións de gases de efecto invernadoiro derivadas do sector da edificación.

A formación, que xa vai pola súa segunda edición e conta co apoio da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), ensina a estudantes e profesionais a construír estruturas de madeira seguras e sustentables. “Unha gran parte das emisións globais veñen da edificación. Construír con madeira, que ten almacenado o carbono do CO2 absorbido polas árbores, é unha forma eficaz de baixar esas emisións”, explicou Feijóo Lombao.

O curso destaca tamén por ofrecer unha formación práctica única, utilizando o laboratorio de estruturas do Campus de Lugo, onde os participantes poden aprender sobre o comportamento da madeira fronte ao lume e outras condicións extremas. A través de ensaios reais, os estudantes aprenden a dimensionar as estruturas de madeira para garantir a súa estabilidade durante o tempo requirido pola normativa en caso de incendio.

Adicionalmente, o curso aborda a viabilidade económica da construción en madeira, desmitificando a percepción de que este material poida incrementar os custos. “Se temos en conta os tempos reducidos de construción e o aforro enerxético que proporciona un edificio de madeira, realmente supón un aforro considerable a medio prazo”, afirmou Feijóo.

A formación en cálculo estrutural de madeira en 3D é complementada con coñecementos avanzados nas propiedades físicas e mecánicas da madeira, a súa clasificación visual e mediante técnicas non destrutivas, a caracterización mecánica e a tecnoloxía da madeira técnica.

Este curso non só proporciona unha base sólida para o futuro da construción en Galicia, senón que tamén posiciona a USC como un referente na formación de profesionais capacitados para liderar a transformación cara a unha industria da construción máis verde e sustentable.