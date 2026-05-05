Urxen un plan de inspección e mantemento de infraestruturas exteriores de madeira

A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia (Fearmaga) solicita ás Xunta de Galicia, Portos de Galicia e a Demarcación de Costas en Galicia a súa implicación urxente na conservación, mantemento e supervisión de infraestruturas de madeira na comunidade.
Nunha comunicación enviada ás distintas Administracións, advirte do progresivo deterioro de pasarelas, paseos marítimos, accesos a praias e elementos asociados a roteiros naturais (miradoiros, torres de observación ou refuxios), moitos deles nun estado que pode supoñer un risco para a seguridade dos usuarios.
Esta reclamación prodúcese tras varios accidentes recentes en España, algúns deles con consecuencias mortais, como o ocorrido en Santander, que puxo o foco sobre a seguridade deste tipo de infraestruturas.
En Galicia -mantén Fearmaga-, existen numerosos exemplos de deterioro, onde a falta de mantemento continuado provocou o desgaste e enfraquecemento de estruturas de madeira. A esta situación súmase o impacto do último inverno, o máis húmido do último cuarto de século, cun incremento do 81 % nas precipitacións, o que agravou o estado de moitas instalacións exteriores que xa presentaban deficiencias previas.
No caso das pontes peonís, como a que colapsou en Santander, cómpre lembrar non obstante que en Galicia púxose en marcha unha instrución técnica no 2025 para velar pola seguridade e durabilidade destes elementos, desde a fase de proxecto e execución de obra á de mantemento. É unha instrución técnica impulsada pola Axencia Galega de Infraestruturas en colaboración coa Axencia Galega da Industria Forestal. A norma aplica para todas as pontes peonís construídas con participación da Xunta de Galicia.
Madeira segura
O presidente de Fearmaga, Elier Ojea, defende o uso da madeira na construción de infraestruturas situadas no exterior: “A madeira é segura, o problema é a falta de mantemento” e destaca que se trata dun material “estrutural fiable, sostible e plenamente adecuado para este tipo de infraestruturas, sempre que se apliquen protocolos de conservación adecuados”.
Fearmaga lembra que, no caso doutros materiais que tamén sufriron as consecuencias meteorolóxicas do pasado inverno, como o asfaltado da rede viaria, tanto o Goberno de España como a Xunta de Galicia puxeron en marcha plans específicos de emerxencia e reforzo para reparar os danos. Por iso, a federación considera necesario articular igualmente un plan específico que permita supervisar, conservar e reparar as infraestruturas exteriores de madeira.
Neste sentido, Fearmaga valora os esforzos da Xunta de Galicia para fomentar o uso da madeira na construción, pero considera que estes esforzos deben ir acompañados dunha adecuada xestión das infraestruturas existentes para reforzar a confianza da cidadanía neste material.
Así, Fearmaga solicita a posta en marcha dun plan coordinado de inspección, mantemento e renovación de infraestruturas de madeira en Galicia, xunto coa clarificación das competencias entre administracións para evitar situacións de abandono. Así mesmo, expón a necesidade de incorporar criterios técnicos específicos de mantemento nos proxectos públicos e de dotar de recursos económicos suficientes que permitan garantir a seguridade dos usuarios.