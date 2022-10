UPA lanza unha ferramenta para que os produtores saiban o que percibirán na PAC 2023

Os agricultores e gandeiros perceptores de axudas da PAC sufrirán importantes cambios na súa solicitude do ano próximo. En 2023 entra en vigor a nova Política Agraria Común, que introduce importantes novidades e xera, por conseguinte, grandes incertezas entre os agricultores e gandeiros de toda España. Co obxectivo de axudar aos agricultores e gandeiros a adaptarse á nova norma, e a coñecer con antelación o importe das súas axudas en 2023, a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) lanzou ‘CalculaPAC 2023’, unha ferramenta desenvolvida polo sindicato e que xa está dispoñible nas súas oficinas en toda España.

CalculaPAC 2023 é unha aplicación a modo de ferramenta de simulación ou calculadora, que permite coñecer de forma sinxela a contía de axúdalas PAC que lle corresponden a cada agricultor/a ou gandeiro/a e as prácticas que hai que realizar para acceder a cada axuda. Todo iso cun nivel moi alto de precisión, aseguran desde UPA, e sobre todo, co valor que supón a antelación de dispoñer desta prezada información con varios meses de adianto, agora que os agricultores atópanse planificando as sementeiras para a próxima campaña.

Dado que é necesario un coñecemento avanzado dos diferentes aspectos da nova PAC, para acceder a CalculaPAC é imprescindible acudir ás oficinas locais, comarcais e provinciais de UPA en toda España, onde técnicos especializados realizarán a simulación da PAC 2023. Desde UPA animaron a todos os perceptores de axudas a facer uso desta aplicación nas súas sedes, pois supón “unha ferramenta moi útil para planificar o próximo exercicio”.

UPA publicou tamén un vídeo-titorial na súa canle de Youtube con exemplos prácticos de uso da ferramenta, que axudará aos agricultores e gandeiros a entender como lles afectan novas figuras como os ecorrexímenes, os pagos asociados, a converxencia, a axuda redistributiva ou as novas axudas para mozas e mulleres agricultoras e gandeiras.