Uns 6.500 galegos perden os carnés de fitosanitarios obtidos no Bierzo con cursos fraudulentos

Enorme malestar e desconcerto entre os 6.500 agricultores galegos titulares de carnés de fitosanitarios obtidos en Castela e León, logo de comprobar que non están autorizados a retirar con eles produtos das comerciais agrícolas e veterinarias que os distribúen.

Entre os afectados hai produtores das catro provincias galegas que no seu momento acudiran a obter a súa licenza de aplicación de produtos fitosanitarios á comarca do Bierzo, ante a falta de cursos oficiais homologados ofrecidos pola Xunta en Galicia, segundo se valoraba daquela no sector.

No sector sinálase que a Xunta non ofreceu formación suficiente en Galicia no seu momento, obrigando aos produtores a acudir a Castela e León a facer o curso para obter o título de aplicador de fitosanitarios

A raíz da entrada en vigor do Real Decreto 1311/2012 de uso sustentable de produtos fitosanitarios, desde o 26 de novembro de 2015 limítase a venda dos de uso profesional soamente a aqueles agricultores e gandeiros que conten coa titulación necesaria.

A fraude na concesión destes títulos foi recoñecida polos responsables de impartir a formación e recollida en sentenza xudicial firme. A cuestión é que os cursos tiñan un total de 25 horas (16 online e 9 de prácticas presenciais), pero acreditouse que os alunos non facían a parte online, senón que as academias automatizaban a súa realización por medio de robots de software.

En cumprimento da sentenza xudicial, o Ministerio de Agricultura vén de dar baixa todos eses carnets no Rexistro oficial de produtores e operadores de fitosanitarios (Ropo), pero nin o Ministerio nin a Xunta informaron aos afectados.

Moitos pequenos produtores estanse a enterar ao acudir a mercar á tenda de fitosanitarios de que o seu carné foi dado de baixa no ROPO

Agora, moitos deles estanse a atopar que cando acuden a unha tenda de fitosanitarios a mercar algún produto dinlles que o seu carnet xa non está dado de alta, polo que non poden vendérlello. Hai un enfado enorme nos afectados, que se queixan de que ninguén lles ofrece alternativa algunha.

A maioría son pequenos produtores, tanto en activo como xubilados, con hortas para autoconsumo ou pequenas producións para venda. O problema agrávase porque a anulación dos carnés de fitosanitarios cólleos en plena campaña de tratamentos contra o mildeu en cultivos como pataca ou viñedo.