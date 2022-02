Unións Agrarias reclama á Xunta un plan de rescate para as ganderías de vacún de carne

A organización Unións Agrarias reclama á Xunta de Galicia un plan de rescate para as arredor de 25.000 ganderías de vacún de carne existentes en Galicia – 8500 delas inscritas en Ternera Gallega Suprema- ante a situación crítica que atravesan polo forte incremento dos costes de produción, que non poden repercutir no prezo de venda dos becerros.

En concreto, a organización demándalle á Consellería do Medio Rural “a activación sen demora dunha axuda directa á renda das ganderías que lles permita dispoñer dun ingreso extra que garanta a súa viabilidade e faga que os gandeiros deixen de perder cartos”. Así, reclama que se aumente ao máximo as axudas do segundo pilar da PAC, as correspondentes a zonas desfavorecidas e de alta montaña e agroambientais, “unhas axudas que hoxe lles supoñen aos gandeiros galegos un ingreso duns 90 euros por hectárea, cando Europa permite pagar ata 400”.

“Facemos un chamamento para que esas axudas para o ano 2022 sexan do máximo que permite Europa”, indica a organización, que fai un chamamento á responsasbilidade para aproveitar ao máximo os fondos europeos e que permitiría ás ganderías percibir 4 euros por cada euro aportado pola Xunta.

Campaña de promoción de Ternera Gallega Suprema

Ademáis, Unións lembra que, alén destas axudas á renda, a viabilidade futura do sector pasa por unha aposta clara pola diferenciación e a posta en valor da carne galega. Nesa liña, a organización insta á Xunta de Galicia a “implicarse de xeito decidido para dar a coñecer á cidadanía as bondades da Tenreira Galega Suprema mediante unha campaña institucional de apoio que traslade á poboación as singularidades desta carne: un sistema de produción en extensivo que podemos defender en calquera lugar como beneficioso para o medio ambiente e un produto top que está a venderse a prezo de xenérico”.

Por último, UUAA considera que “a Lei de Cadea está a incumprirse de xeito sistemático na gandería de carne”, polo que lle esixe á Xunta que “poña en marcha un observatorio público de prezos que evite que os gandeiros galegos sigan vendendo por menos do que lles custa producir”.

Custos de produción en arredor de 6 euros o kilo de carne pero un prezo de venda de 4,6

A este respecto, a organización agraria advirte de que o custo dos pensos para alimentación do gando incrementouse nos últimos meses nun 23% e de que a próxima campaña de forraxe custaralles aos gandeiros galegos un 45% máis, debido á suba dos fertilizantes ou dos plásticos de uso agrícola.

“Así, se hai un ano os custos de produción das explotacións de carne de vacún galegas se situaban no entorno dos 5 euros por quilo, hoxe superan os 6; mentres que o prezo de venda da carne segue sen superar os 4,60 euros o quilo, o mesmo prácticamente que hai 30 anos”, conclúen.