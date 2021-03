Unións Agrarias escenifica a aposta por un “sindicalismo útil que aporte solucións”

No último Congreso de Unións Agrarias ó que acudira o presidente da Xunta, en decembro do 2014, o encontro entre ámbalas partes concluira en choque de trens. Houbera daquela duras críticas sindicais á xestión do Goberno galego, ás portas de que Galicia afrontase un final convulso das cotas lácteas, e Feijoo, molesto pola chuvia de reproches, fórase coa idea de ter recibido ataques inxustos. Seis anos despois, os mesmos protagonistas volveron xuntarse nun Congreso de Unións Agrarias, de ton máis moderado, no que se escenificou por ambas partes a vontade de “traballar en conxunto”.

O Congreso abriuse cunha intervención do secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, quen puxo énfase na necesidade de que o Goberno galego e a organización agraria traballasen unidos por “un proxecto común”. Durante media hora, García fixo un diagnóstico dos distintos sectores do agro e presentou dun xeito conciliador posibles solucións para encarar os problemas.

Dúas foron as principais prioridades marcadas polo secretario xeral de Unións. A primeira, a cuestión do prezo do leite e doutras producións agrarias, como a carne. García cuestionou os contratos que as industrias lácteas lle están entregando ás granxas e pediu medidas como un observador institucional nas negociacións entre industrias e as organizacións de produtores -“un observador como o que se manda ós países de dubidosa democracia”, comparou-. Tamén avogou por condicionar as axudas públicas ás industrias ó feito de que se chegue a contratos xustos no campo.

O segundo gran foco de preocupación sindical é a falta de terra agraria en Galicia. “Estamos a importar 3 millóns de toneladas anuais de cereais para alimentación animal nun contexto mundial de encarecemento dos cereais” -analizou García-. “Precisamos aumentar a base territorial, poñer terras abandonadas a producir e lograr máis cantidade de forraxes propias para as nosas granxas. Estamos dispostos a traballar en conxunto coa Xunta para buscar solucións no marco da Lei de Recuperación de Terras Agrarias, xa que hai que recoñecer que das 30 enmendas que presentamos á Lei, case todas se van ter en conta”, subliñou.

A longa intervención de García foi seguida por outra similar do presidente da Xunta, que coincidiu con García na importancia da “unidade”. “Podemos entendernos e traballar xuntos en moitas cuestións. Haberá outras cousas nas que non nos entendamos e que será mellor deixar a parte”, valorou.

O presidente compartiu con Unións a importancia das iniciativas de recuperación de terra agraria, apostou por unha industria láctea que xere maior valor engadido e anunciou o deseño de inminentes plans estratéxicos para o sector da carne e do viñedo.

Sobre outro debate de actualidade, como o da reforma da Política Agraria Común (PAC), Feijoo agradeceu a colaboración de Unións para defender ante o Ministerio unha postura conxunta da España húmida, en alusión ás demandas das comunidades da Cornisa Cantábrica.

Tralas intervencións institucionais, o Congreso continuou con debates internos, en tanto que Roberto García, reelixido secretario xeral de Unións Agrarias co 97% dos apoios, saíu á porta para despedirse do presidente da Xunta, co que só lle faltou entonar en conxunto o ‘Amigos para siempre’. Queda por ver se ambos lembran aquela parte da célebre canción de Los Manolos que di ‘Not just a summer or a spring / Amigos para siempre’ (Non só un verán ou unha primavera / Amigos para sempre).