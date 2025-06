Unións Agrarias advirte de que o peche de explotacións en Galicia xa está provocando unha caída na produción de leite

Unións Agrarias insta ás industrias a “actuar con responsabilidade e a equiparar o prezo do leite en Galicia á media europea”. A organización alerta dos cambios que están a darse “nun contexto no que por primeira vez a produción láctea comeza a resentirse e a invertir a constante tendencia á alza que viña mantendo”. “Un cambio que se dá logo dun ano no que en Galicia pechou máis dunha explotación ao día: unha cada dous días no caso de Lugo, a provincia que produce case a metade do leite da Comunidade”, advirten dende a organización agraria.

Neste sentido, destacan que “as presións exercidas por Unións Agrarias nos últimos meses xa teñen dado froitos, pois dende o comezo da campaña “Prezos xustos, o leite galego é de primeira” impulsada pola organización o diferencial existente entre o prezo do leite en Galicia e a media do estado reduciuse en 2 céntimos”.

Porén, dende UUAA defenden que “é necesario seguir dando pasos para garantir a rendabilidade de todas as explotacións, independentemente das súas dimensións e do seu volume de produción”. Neste sentido, consideran que “resulta totalmente inxustificable que as industrias estean a pagar máis de 9 céntimos menos ás granxas máis pequenas, deixando na estacada a miles de explotacións que non viron incrementado o prezo do leite nos últimos meses”.

“E é que se ben é certo que a media fala dun achegamento do prezo do leite en Galicia ao do conxunto do estado, a realidade é que o diferencial entre o prezo que as industrias abonan ás granxas de maior tamaño e o que paga ás explotacións máis pequenas supera os 9 céntimos tras ter aumentado en máis de 3”, denuncian.

Para Unións Agrarias “o obxectivo é claro: conseguir que os prezos do leite en Galicia se adapten ao contexto do mercado e se eleven ata acadar a media europea, actualmente situada nos 53 céntimos”.

Neste sentido, advirten de que “aínda que o prezo medio do leite galego se sitúa a día de hoxe por enriba dos 48 céntimos, hai que lembrar que a maior parte das explotacións, as granxas familiares de menores dimensións e capacidade produtiva, continúan moi lonxe desa cantidade e máis aínda do prezo da Unión”.

“Unha situación que, na práctica, está a forzar un regueiro constante e imparable de peches de granxas: 92 nos catro primeiros meses de 2025, e máis de unha ao día no último ano, exactamente 369, no conxunto da Comunidade. E 157 no caso da provincia de Lugo, responsable do 45% da produción láctea de Galicia (1,6 millóns de toneladas), e onde se ubican o 44% das granxas galegas. Así, con apenas 5.154 granxas de leite funcionando en Galicia, o sector comeza a resentirse cunha produción que ven de rexistrar unha caída do 1,77%”, advirten. “

Unións agrarias lembra que nos últimos meses están a producirse incrementos no prezo da manteiga próximos ao 40%. “Unha situación de mercado moi boa que está a reportar importantes beneficios ás industrias, e que debe repercutir tamén no sector produtor”, aseguran. Deste xeito, dende a organización agraria defenden que “é necesario que na próxima renovación haxa uns contratos adaptados a esta realidade para que non só se beneficien as industrias. Os produtores precisan tamén deses beneficios para parar o peche continuo de explotacións”.