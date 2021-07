Unións acusa á avícola Avigrao de actitude “abusiva”

Unións Agrarias denuncia en nota de prensa unha suposta actitude abusiva da integradora Avigrao; empresa avícola que, segundo Unións, nos últimos meses lle está a impoñer aos gandeiros cos que traballa a cría dun novo tipo de polo que supón maiores custos de produción para as granxas; pero que a avícola paga usando as mesmas táboas de prezos que para o convencional.

Unións Agrarias faise eco do malestar existente entre os criadores de polo en relación ás prácticas de Avigrao. A organización agraria considera intolerables este tipo de prácticas e insta á firma con sede en Melide a respectar a Lei de Cadea Alimentaria e a renegociar tarifas acordes a esta nova produción. “A integradora, tal e como reflicten as liquidacións das granxas, está a ignorar o dereito dos produtores a percibir prezos xustos, aplicando tarifas que atentan contra a rendibilidade das explotacións”, denuncia o sindicato.

O periodo de cría pasa de 45 a 80 días

Nos últimos meses Avigrao está a testar a viabilidade dun novo tipo de polo, o coñecido como polo rubio, cuxos requerimentos de cría supoñen un elevado incremento dos custos de produción das granxas -segundo Unións- que a empresa non está a cubrir.

Mentres o tempo de cría habitual para un polo do tipo broiler rolda os 45 días, no caso do rubio ese período case chega a duplicarse, acadando os 80. Ademais, trátase dun ave cuns requerimentos de espazo tamén moi superiores ao convencional; que obrigan ás granxas a reducir a súa capacidade nun 60%.

Unións Agrarias entende que a introdución deste novo tipo de polo pode ser unha nova saída de negocio para o sector. Porén, considera intolerable que as probas sexan de obrigado cumprimento para as granxas; que en ningún caso se teña consultado aos gandeiros a súa vontade de incorporar este produto e, sobre todo, que non se adecúen as tarifas e que se estea a pagar por el o mesmo prezo que por un polo convencional, que supón unha rendibilidade de practicamente o doble para as granxas.