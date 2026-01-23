A Unión Europea levanta parte das restricións por dermatose nodular contaxiosa en zonas de España e Francia

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación valorou de forma positiva o acordo alcanzado por unanimidade entre a Comisión Europea e os Estados membros para levantar parcialmente as restricións fronte á dermatose nodular contaxiosa (DNC) en determinadas zonas de España (Xirona) e Francia, tras a mellora da situación epidemiolóxica en ambos os países.
A decisión adoptouse onte no Comité de Vexetais, Animais, Alimentos e Pensos da Unión Europea, a partir dunha análise de risco favorable, que ten en conta a ausencia de novos focos recentes e a elevada cobertura de vacinación alcanzada.
En Francia non se detectaron novos casos desde o pasado 2 de xaneiro. En España, o último foco na provincia de Xirona notificouse o 7 de xaneiro en animais vacinados, sen que se produciu un aumento do risco, o que permitiu reclasificar estas áreas como zonas de vacinación II. Iso permite maiores posibilidades de movementos de animais e produtos fóra das ditas zonas, así como a entrada de animais nas mesmas, se cumpren unha serie de condicións.
A evolución favorable da enfermidade débese, entre outros factores, ao período invernal, que limita a circulación dos vectores transmisores, así como ás medidas de control de movementos e ao amplo despregamento da vacinación nas zonas afectadas e de protección.
España obtivo o respaldo unánime da Unión Europea para ampliar a zona de vacinación a determinadas áreas de Aragón, Navarra e Gipuzkoa, que quedarán recollidas na próxima modificación da normativa comunitaria.
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación lembra a importancia de manter estritas medidas de bioseguridade en todas as explotacións de gando vacún e no transporte de animais desta especie en España, tamén aquelas relacionadas coa desinsectación.
Así mesmo, remárcase a obriga por parte de gandeiros e veterinarios de comunicar aos Servizos Veterinarios Oficiais das comunidades autónomas de calquera sospeita de enfermidade. A súa detección precoz resulta crítica para reducir o seu impacto e a súa difusión.
No caso de que a situación epidemiolóxica cambiase pola detección de novos focos, procederíase a reevaluar a análise de risco actual para valorar a conveniencia de establecer novas zonas de vacinación protectora.