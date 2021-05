‘Únicla Cero Emisiones’, primeiro leite que compensa a pegada de carbono asociada ao seu proceso produtivo

O leite Únicla, de Clun, é o primeiro do mercado en compensar o 100% das emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas ao seu proceso produtivo. Ese fito, que se logrou a través da restauración ambiental de montes afectados por incendios, permitiulle á cooperativa incorporar a mención de ‘Cero Emisiones’ nos seus briks de Únicla.

O proceso de compensación fraguouse por medio dun acordo entre Clun e a Fundación Arume, unha entidade orientada á recuperación e promoción do piñeiro en Galicia. Tanto Clun como Arume destacan que se trata dunha alianza histórica entre o sector agrogandeiro e o forestal. Desde a Fundación Arume consideran que este acordo pioneiro abre a porta a que outras empresas galegas compensen as súas emisións de gases de efecto invernadoiro por medio de actuacións de restauración ambiental en montes afectados por incendios forestais.

No caso de Clun, recuperáronse máis de 90 hectáreas de montes afectados por incendios, para o que se plantaron máis de 100.000 árbores, segundo sinala a cooperativa.

“A estratexia ambiental de Únicla considera de máximo interese colaborar na restauración dos terreos degradados en Galicia coa execución de proxectos forestais sustentables no tempo e que permitan ademais a compensación de gases de efecto invernadoiro en beneficio de toda unha comunidade”, sinala Clun.

O Leite Únicla mantén unha aposta decidida nesta liña de sustentabilidade, non só no leite, senón tamén no envase que o transporta, e por iso e en colaboración con Elopak, utiliza un envase Carbon Neutral, que do mesmo xeito que o leite ten compensado a 0 todas as emisións que se producen na súa elaboración. Ademais, como novidade neste lanzamento, o envase incorpora un novo sistema de peche con tapón feito a partir residuos forestais de piñeiro do norte de Europa.