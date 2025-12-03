Inicio / Leite / Unha vaca dunha granxa de Monfero (A Coruña) logra a mellor cualificación xenética de España



Unha vaca dunha granxa de Monfero (A Coruña) logra a mellor cualificación xenética de España

Publicadas as novas probas xenéticas CONAFE de vacún de raza frisoa + MACE e GMACE de decembro 2025

Na web de CONAFE e en SINBAD, xa están dispoñibles as valoracións nacionais de vacún leiteiro de raza frisoa, tanto xenómicas como tradicionais, así como as probas internacionais MACE e G-MACE de decembro 2025, que se poden consultar no buscador de touros e aqueles touros debidamente rexistrados en CONAFE a través de SINBAD.

Dentro das clasificacións de 1000 mellores vacas de España por ICO, o posto número 1 corresponde a ROCHA 1807 ET TL TV TD TR, unha vaca nada no ano 2022, propiedade de Granxa Rocha SL, no municipio coruñés de Monfero, e que logra 1283 puntos.

Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT, polo que a partir de hoxe o servizo de axustes de CONAFE xa traballa con estas probas actualizadas.

Como novidade, CONAFE, en colaboración con INIA, NEIKER, e o Instituto ROSLIN (Reino Unido) implementou un novo modelo de avaliación xenética de metano. Este cambio busca transformar o metano, un subproducto dixestivo dos ruminantes que representa unha perda enerxética do 10-12% e é un potente gas de efecto invernadoiro, nunha oportunidade para mellorar a eficiencia.

As novas probas xenéticas están dispoñibles para a súa consulta en www.conafe.com

Novo Modelo de Avaliación de Metano

A principal novidade é un enfoque pioneiro que combina a medición directa da concentración de metano (ppm) na granxa cun modelo matemático innovador. Este modelo permite converter a concentración en produción diaria de metano (gramos/día) de forma independente da produción de leite individual da vaca. Este método utiliza a concentración de dióxido de carbono (CO2) como trazador. Baséase na distribución teórica do CO2 dentro dun grupo de comparación para estandarizar as medicións. Finalmente, os valores xenéticos resultantes avalíanse e publican utilizando o método Single Step GBLUP (SSTPGBLUP).

A escala de publicación está definida de maneira que os valores superiores a 100 indican un potencial xenético para emitir menos metano que a base de referencia (vacas nadas hai 10 anos).

Hai que lembrar que os resultados das avaliacións xenéticas non son comparables a avaliacións previas.

Pruebas combinadas CONAFE-MACE

1.000 Mejores Toros Probados MACE

1.000 Mejores Toros Genómicos MACE

 

Evaluaciones Genéticas Nacionales: Catálogo de Sementales

200 Mejores Toros del Catálogo

100 Mejores Toros Españoles

100 Mejores Toros Genómicos Españoles

100 Mejores Toros Probados por IM€T Leche

100 Mejores Toros Probados por IM€T Queso

100 Mejores Toros Probados por IM€T Pastoreo

100 Mejores Toros Probados por IM€T Ecológico

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Leche

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Queso

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Pastoreo

100 Mejores Toros Genómicos Españoles por IM€T Ecológico

Evaluaciones Genéticas Nacionales: Catálogo de Hembras

1.000 Mejores Vacas por ICO

1.000 Mejores Vacas por IGT

100 Mejores Vacas por Kg. Leche

100 Mejores Vacas por Kg. Grasa

100 Mejores Vacas por Kg. Proteína

100 Mejores Vacas por IM€T Leche / IM€T Queso / IM€T Pasto / IM€T Eco

1.000 Mejores Novillas Genómicas por ICO

1.000 Mejores Novillas Genómicas por IGT

100 Mejores Novillas Genómicas por IM€T Leche / IM€T Queso / IM€T Pasto / IM€T Eco

