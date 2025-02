Unha granxa libre de moscas coa estratexia de Syngenta para o seu control con Advion® Moscas e Demand® 10CS

Impulsadas por mecanismos de acción complementarios, as solucións para moscas de Syngenta eliminan as infestaciones nas granxas gandeiras, beneficiando en gran medida o benestar e a produtividade animal.

Para conseguir unha explotación gandeira con animais sans, felices e produtivos é necesario un conxunto de regras clave a conseguir: unha nutrición equilibrada, unha atención sanitaria continua e unha hixiene óptima. Se se cumpren estas regras teremos animais en bo estado, que nos poden dar a máxima produtividade, cumprindo as directrices éticas actuais en materia de benestar animal.

Os gandeiros profesionais saben que as moscas domésticas (Musca domestica) poden contribuír significativamente a elevar os niveis de estrés do gando e causar problemas de saúde. As condicións térmicas e de humidade favorables nas naves gandeiras promoven a rápida reprodución de moscas e a propagación da infestación. Ademais, as propias granxas poden ofrecer unha fonte abundante de alimento para estas pragas, fomentando aínda máis os niveis de infestación. Ao longo do ano, estas pragas pasarán por unha serie de ciclos de reprodución superpostos, multiplicando rapidamente as súas poboacións en detrimento de os animais de granxa que xeran ingresos.

Advion® Moscas e Demand® 10CS: programas de xestión impecables

O control de moscas nas explotacións gandeiras non é unha tarefa sinxela, debido á súa capacidade para colonizar rapidamente diferentes espazos dentro das edificacións. Para lograr resultados óptimos, necesítanse programas de tratamento racionais e efectivos. Requírense produtos complementarios, tanto no que se refire ao modo de acción dos insecticidas, como aos seus lugares de aplicación nas granxas, para chegar ás moscas en todas as áreas, en todas as etapas do seu ciclo.

Para xestionar estas complexas infestaciones, Syngenta desenvolveu un programa de xestión de moscas para explotacións gandeiras que proporciona un modo dual de control con dous produtos innovadores: Advion® Moscas e Demand® 10CS

Cebo en gránulos Advion® Moscas

O cebo en gránulos Advion® Moscas aplícase en estacións de cebo suspendido para apuntar a adultos voadores. As moscas senten atraídas polo cebo alimenticio específico que contén o ingrediente activo único indoxacarb (oxadiazina), que induce a parálise e a posterior morte. As estacións deben colocarse en puntos dos edificios con maior presencia de adultos, cunha densidade de aproximadamente unha estación por cada 20 m2 de espazo. Os lugares preferidos para as estacións inclúen preto das xanelas, sobre os comedeiros e bebedoiros, pero tamén preto das áreas onde se atopan os tenreiros ou as porcas con leitóns. O ingrediente activo de Advion Moscas actívase cando é consumido pola praga. A isto chámaselle “Bioactivación”. A bioactivación só prodúcese nas especies de pragas obxectivo, o ingrediente activo non afecta as especies non obxectivo, como os seres humanos, os animais de granxa e os animais de compañía.

Demanda® 10CS

Demand 10CS é un insecticida concentrado líquido en suspensión en cápsulas que contén 100 gramos por litro de lambda-cihalotrina (piretroide). A diferenza de Advion Moscas, Demand 10CS aplícase a aproximadamente un terzo das paredes das granxas gandeiras, fumigadas onde as moscas aterran con frecuencia en grandes cantidades. A capa insecticida homoxénea asegura unha acción de contacto tarsiano marcada e duradeira fronte aos adultos grazas á formulación microencapsulada que potencia a súa persistencia nas superficies tratadas.

O programa de manexo complétase co tratamento dos criadeiros (follaxe, esterco etc.)/ etc.) cun adecuado sistema de larvicidas (Reguladores do crecemento de insectos -IGRs), capaces de eliminar as larvas durante o seu desenvolvemento. Aplicando a estratexia de control desenvolta por Syngenta, as moscas son controladas en cada etapa do seu desenvolvemento e en cada lugar onde viven e móvense.

Eficacia total e garantía antirresistencia

En ensaios experimentais realizados en varios países europeos1, o programa de Syngenta contra moscas do gando proporcionou resultados de ata o 100% en comparación cos controis non tratados. Isto tamén se debe a que se trata de poboacións iniciais moi altas, que poderían duplicarse facilmente nunhas poucas semanas se non se intervén. Con todo, un mes despois do inicio do programa Syngenta, a poboación de moscas foi erradicada, liberando os establos da presenza destes insectos non desexados.

Ademais de proporcionar excelentes resultados en termos de control preciso de moscas, esta estratexia tamén é unha solución ideal en termos de xestión da resistencia, grazas aos diferentes modos de acción das substancias activas utilizadas no programa.

O indoxacarb, o principio activo dos gránulos de cebo para moscas Advion®, ten un modo de acción diferente en comparación coa lambda-cihalotrina, o axente activo de Demand® 10CS. Ambos os produtos son moi activos fronte aos adultos, aínda que actúan de formas diametralmente opostas.

As substancias larvicidas que se poden incluír na estratexia de Syngenta actúan como reguladores do crecemento, inhibindo o desenvolvemento larval. Deste xeito, os tres modos de acción diferentes minimizan os riscos de desenvolvemento de poboacións de moscas resistentes, o que garante resultados excelentes e estables no tempo.

Limpeza e tranquilidade con total seguridade ´

As solucións que compoñen o programa Syngenta caracterízanse por perfís toxicolóxicos favorables para os operadores e os animais presentes nas granxas: cando se aplican #de acordo con as instrucións da etiqueta, garanten as prácticas de protección do gando máis efectivas contra insectos molestos, beneficiando en gran medida o benestar animal e a súa produtividade final.