A UNED de Lugo acolle o V Congreso da Muller Rural o 28 de novembro

A sede da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Lugo acolle o vindeiro venres, 28 de novemnbro o V Congreso da Muller Rural. O acto está coorganizado pola organización Tu Repueblas, a Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), a Embaixada do Reino dos Países Baixos en España e a propia UNED.
Segundo os organizadores, “o congreso ten como propósito poñer en valor o papel da muller no mundo rural, así como inspirar e capacitar as mulleres, para que sexan axentes de cambio na transición hacia unha economía máis verde e sustentable, nun mundo que evoluciona hacia a dixitalización e a innovación no medio rural.”
O evento está deseñado por bloques temáticos. O primeiro deles versará sobre incendios forestais e ueso da biodiversidade no medio rural galego como exemplo de vencello europeo. No segundo falarase da auga como centro da consecución de obxectivos climáticos e rurais.
A xornada complétase con mesas redondas sobre formación, aprendizaxe, xestión de empresas rurais, emprendementos con visión ou a forza das comunidades rurais. Finalmente haberá un cocktail ofrecido pola embaixada dos Países Baixos que terá lugar no Vello Cárcere de Lugo.
A embaixada e a UNED buscan “vencelllar a consecución dos Obxectivos de Desenvovemento Sustentable e as metas de adaptación ao cambio climático coa inclusión feminina no medio rural. Facendo énfase na protección do patrimonio natural e o fortalecemento do tecido social.”
No pasado verán 60 bombeiros neerlandeses, que foron capacitados en Ourense, acompañaron os equipos de extinción españois a traballar para sufocar os incendios. Segundo afirman, “As lapas deixaron perdas inimaxinables na biodiversidade da rexión e tamén no corazón das familias galegas.”
Pódese consultar o programa de actividades completo no seguinte documento:
Congreso de la Mujer Rural. LUGO 28 NOV. Objetivos y programa del evento