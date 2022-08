Un total de 102 produtores galegos reciben dereitos da Reserva Nacional de Pago Básico da PAC

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) asignou 13.841.722 euros da reserva nacional de pago básico da Política Agraria Común (PAC) a 2.506 agricultores e gandeiros que inician a súa actividade, correspondentes á campaña de 2021. A asignación media por beneficiario alcanza os 5.523,43 euros.

O 85 % dos beneficiarios deste pago, 2.129 agricultores e gandeiros, son mozos que percibiron unha asignación total de 11.825.058,48 euros (5.554,28 euros de media por beneficiario). Así mesmo, a reserva nacional de pago básico concedeu a outros agricultores e gandeiros que comezan a actividade agraria un total de 2.016.663,02 de euros, a repartir entre 377 beneficiarios, o que supón unha asignación media de 5.349,24 euros por beneficiario.

En Galicia beneficiáronse destes pagos en 2021 un total de 102 produtores con 1.521,43 hectáreas e un pago por 268.748,83 euros.



Evolución dos pagos

Segundo sinalan desde o Ministerio de Agricultura, estes datos consolidan a tendencia de crecemento dos pagos da reserva nacional observada no período 2015-2021 respecto da PAC 2007-2014. Así, neste último período asignáronse dereitos de pago básico a 23.604 agricultores e gandeiros por un importe de case 123 millóns de euros, cunha media de 17,5 millóns de euros anuais, fronte aos 5 millóns do anterior período. Fronte á media anual de 1.050 mozos que recibiron dereitos da reserva no período 2007-2014, entre 2015-21 a media anual de mozos beneficiarios desta axuda foi de 2.949.

A aplicación da nova PAC 2023-2027 tamén contempla estas asignacións. O Plan Estratéxico Nacional presentado por España e que será aprobado pola Comisión Europea nas próximas semanas, mantén a priorización dos novos agricultores na asignación da reserva nacional da nova axuda básica á renda para a sustentabilidade, que substituirá ao actual réxime de pago básico.